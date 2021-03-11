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В Украине могут запретить продажу лекарств детям: что известно

Комитет порекомендовал принять за основу проект закона №5122

сегодня, 15:26
Автор:

Елизавета Черных

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал парламенту поддержать запрет на продажу лекарств несовершеннолетним гражданам. Об этом сообщает издание "РБК-Украина". 

В Украине могут запретить продажу лекарств детям: что известно

В Украине могут запретить продажу лекарств детям - фото из открытых источников

Сообщается, что профильный комитет порекомендовал принять за основу проект закона №5122. 

"Члены комитета приняли решение рекомендовать Верховной раде принять проект закона №5122 за основу и в целом как закон. Основной задачей законопроекта является невозможность неконтролируемого потребления медицинских препаратов (лекарственных средств) в целях, отличных от прямого назначения продукта", — сказано в сообщении. 

Напомним, что накануне в лицее в Боярке школьницы наелись таблеток из-за видео в Tik-Tok, после чего одна из девочек умерла. Подобное повторили и школьницы в Умани. Этот новый опасный челлендж с беспокойством обсуждает Сеть, а родители – боятся за своих детей. Так, челлендж в Tik-Tok под названием "Выпей 40 таблеток и посмотри, что будет" предлагает попробовать таблетки "Дротаверин" (аналог "Но-шпы"). Интернет-издание "Комментарии" спросило у психологов, как родители могут предотвратить подобные трагедии и как обезопасить подростка от участия в опасных играх.

Ранее мы рассказывали, что некоторые люди не понимают, что обезболивающие препараты снимают лишь симптом, но никак не устраняют проблему. Если вас что-то беспокоит, тогда стоит сходить к врачу, потому что частый прием таблеток может усугубить ситуацию и вызвать дополнительные проблемы со здоровьем. Чем опасны обезболивающие, читайте в нашем материале. 



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/ukraine-mogut-zapretit-prodazhu-lekarstv-1615467150.html
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