Новая смертельная игра в Tik-Tok: как понять, что ваш ребенок в опасности

В лицее в Боярке школьницы наелись таблеток из-за видео в Tik-Tok, после чего одна из девочек умерла. Подобное повторили и школьницы в Умани. Этот новый опасный челлендж с беспокойством обсуждает Сеть, а родители – боятся за своих детей. "Комментарии" спросили у психологов, как родители могут предотвратить подобные трагедии и как обезопасить подростка от участия в опасных играх.

Фото из открытых источников

Так, челлендж в Tik-Tok под названием "Выпей 40 таблеток и посмотри, что будет" предлагает попробовать таблетки "Дротаверин" (аналог "Но-шпы"). Сейчас в соцсети уже не найти видео этого челленджа и соответсвующих тегов.





Напомним, 16 февраля в Боярке Киевской области в результате участия в такой "игре" 13-летняя девочка отравилась и умерла. Ее подруга, 12-летняя школьница, попала в больницу. Кроме того, спустя день, но уже в Умани Черкасской области произошел подобный случай. После употребления не 40, а 10 таблеток дротаверина две школьницы были госпитализированы.

Что могут сделать родители

Как рассказала нашему изданию практический психолог Екатерина Лещенко, дети, а особенно подростки, нуждаются в ком-то, чтобы на него равняться и за ним следовать. Проще говоря, создают себе кумиров. В более раннем возрасте "кумирами" выступают чаще всего родители, учителя или близкие родственники.

"Но вот с подростками всё не так очевидно, а с появлением интернет-трендов, "челленджей" и т.п. проследить, на кого равняется ваш ребёнок – стало гораздо сложнее, — отмечает психолог. — Копируя поведение, ребёнок приобретает опыт прошлых поколений, окружающих людей, всего, что происходит вокруг него. Подражание кому-либо стало нормой".

Эксперт добавляет, что не только младшее поколение следует Tik-Tok-трендам, Instagram-челленджам и подобному, но и взрослые, самодостаточные люди участвуют в них. Тогда почему же только детей за это ругают?

"Возможно, вместо того, чтобы запрещать что-то, ведь, как известно, запретный плод сладок, следует поинтересоваться, почему это так завлекает вашего ребёнка, показать ему положительный пример, — рекомендует психолог. — Не секрет, что в Интернете не только насилие, глупости и разврат. Можно вместе найти полезную информацию, попробовать несколько безобидных "лайфхаков" или повторить танец".

Эксперт призывает родителей разговаривать со своими детьми, а главное, уметь слушать. Например, выделите время и займитесь чем-нибудь вместе – это будет самой лучшей профилактикой предупреждения несчастных случаев, травматизма, или даже суицида. Екатерина Лещенко добавляет, что в общении с ребёнком вы сразу заметите изменения в поведении, ведь каждый родитель знает своего ребёнка таким, каким не знают его учителя, друзья, или подписчики в соцсетях.

В свою очередь, практический психолог Анастасия Пугач подчеркивает, что мы сейчас живем в пространстве, перегруженном большим количеством информации. Разобраться в ее качестве и достоверности часто не под силу даже взрослым, а что уже говорить о детях, у которых еще не развито критическое мышление. Получается, что все, что они находят в Интернете, воспринимают за правду, а следование трендам (даже весьма сомнительным) является достаточно важной частью в подростковой среде.

"Безусловно, в рамках школы нужно позаботится об информационной и цифровой грамотности среди учеников. Родителям также следует больше внимания уделить этой стороне жизни ребенка — контролировать ресурсы, с которых черпается информация, обсуждать ее корректность, смотреть вместе контент, который является полезным, — говорит психолог. — Однако большую эффективность, по моему мнению, будет иметь сотрудничество с популярными блогерами и представителями медиакультуры. Сейчас они, в том числе, оказывают большое влияние на детей. Среди популярных блогеров много адекватных людей, которые ответственно подходят к созданию своего контента. Возможно, благодаря их содействию получится создать здоровые тренды и уберечь наших детей".

Напомним, в Сети набирает популярность новая соцсеть "для избранных" — Clubhouse. Узнайте, почему о ней все говорят!

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