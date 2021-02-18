Новая смертельная игра в Tik-Tok: как понять, что ваш ребенок в опасности

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Таисия Ерохина
В лицее в Боярке
школьницы наелись таблеток из-за видео в Tik-Tok, после чего одна из девочек
умерла. Подобное повторили и школьницы в Умани. Этот новый опасный челлендж с беспокойством
обсуждает Сеть, а родители – боятся за своих детей. "Комментарии" спросили у
психологов, как родители могут предотвратить подобные трагедии и как
обезопасить подростка от участия в опасных играх.
Фото из открытых источников
Так, челлендж в Tik-Tok под названием "Выпей 40 таблеток и посмотри, что будет" предлагает попробовать таблетки "Дротаверин" (аналог "Но-шпы"). Сейчас в соцсети уже не найти видео этого челленджа и соответсвующих тегов.
Напомним, 16 февраля в Боярке Киевской области в результате участия в такой "игре" 13-летняя девочка отравилась и умерла. Ее подруга, 12-летняя школьница, попала в больницу. Кроме того, спустя день, но уже в Умани Черкасской области произошел подобный случай. После употребления не 40, а 10 таблеток дротаверина две школьницы были госпитализированы.
Что могут сделать родители
Как рассказала
нашему изданию практический психолог Екатерина Лещенко, дети, а особенно
подростки, нуждаются в ком-то, чтобы на него равняться и за ним следовать.
Проще говоря, создают себе кумиров. В более раннем возрасте
"кумирами" выступают чаще всего родители, учителя или близкие
родственники.
Эксперт добавляет,
что не только младшее поколение следует Tik-Tok-трендам, Instagram-челленджам и подобному, но и взрослые,
самодостаточные люди участвуют в них. Тогда почему же только детей за это
ругают?
Эксперт призывает
родителей разговаривать со своими детьми, а главное, уметь слушать. Например, выделите
время и займитесь чем-нибудь вместе – это будет самой лучшей профилактикой
предупреждения несчастных случаев, травматизма, или даже суицида. Екатерина
Лещенко добавляет, что в общении с ребёнком вы сразу заметите изменения в поведении,
ведь каждый родитель знает своего ребёнка таким, каким не знают его учителя,
друзья, или подписчики в соцсетях.
В свою очередь, практический
психолог Анастасия Пугач подчеркивает, что мы сейчас живем в пространстве,
перегруженном большим количеством информации. Разобраться в ее качестве и
достоверности часто не под силу даже взрослым, а что уже говорить о детях, у
которых еще не развито критическое мышление. Получается, что все, что они
находят в Интернете, воспринимают за правду, а следование трендам (даже весьма
сомнительным) является достаточно важной частью в подростковой среде.
Напомним, в Сети набирает
популярность новая соцсеть "для избранных" — Clubhouse. Узнайте, почему о
ней все говорят!
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