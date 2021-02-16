Трагедия в лицее под Киевом: замешана новая опасная игра подростков в Сети

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Таисия Ерохина
Сегодня в Боярке (Киевская область) в академическом лицее произошла ужасная трагедия. Две ученицы седьмого класса отравились неизвестным веществом, после чего одна из девочек умерла. Причиной трагедии могла стать новая опасная игра в Сети, сообщил Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба в Facebook.
Фото из открытых источников
Сообщается, что вторая 12-летняя школьница находится в больнице.
Как отметил Кулеба, опасность в Интернете больше, чем может показаться. По его словам, дети могут не понимать последствий своих действий, или считать развлечением то, что приводит к катастрофическим последствиям. Поэтому он призвал родителей поговорить со своими детьми об опасности онлайн. В частности, нельзя общаться с незнакомцами и не повторять действия, которые предлагаются в соцсетях.
По предварительным данным МВД Украины, две школьницы отравились медицинским препаратом "Дротаверин". Так, в одной из популярных социальных сетей они увидели видео с призывом попробовать медицинский препарат. Сообщается, что на перемене ученицы приобрели его в аптеке и приняли каждая по 40 таблеток в помещении школы.
Отмечается, что полицейские установили провизоров, которые признались в том, что продали лекарственный препарат детям.
Напомним, в Киеве стоматолог не по-человечески "лечила" детей. Видео всколыхнуло Сеть.
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