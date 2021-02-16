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Трагедия в лицее под Киевом: замешана новая опасная игра подростков в Сети

Появились новые подробности смертельного отравления школьниц в Боярке

сегодня, 19:44
Автор:

Таисия Ерохина

Сегодня в Боярке (Киевская область) в академическом лицее произошла ужасная трагедия. Две ученицы седьмого класса отравились неизвестным веществом, после чего одна из девочек умерла. Причиной трагедии могла стать новая опасная игра в Сети, сообщил Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба в Facebook.

Трагедия в лицее под Киевом: замешана новая опасная игра подростков в Сети

Фото из открытых источников

Сообщается, что вторая 12-летняя школьница находится в больнице.

"По предварительным данным, есть подозрение, что эти случаи связаны с опасными "играми", которые распространяются в Интернете", — говорится в сообщении Кулебы.

Как отметил Кулеба, опасность в Интернете больше, чем может показаться. По его словам, дети могут не понимать последствий своих действий, или считать развлечением то, что приводит к катастрофическим последствиям. Поэтому он призвал родителей поговорить со своими детьми об опасности онлайн. В частности, нельзя общаться с незнакомцами и не повторять действия, которые предлагаются в соцсетях.

По предварительным данным МВД Украины, две школьницы отравились медицинским препаратом "Дротаверин". Так, в одной из популярных социальных сетей они увидели видео с призывом попробовать медицинский препарат. Сообщается, что на перемене ученицы приобрели его в аптеке и приняли каждая по 40 таблеток в помещении школы.

Отмечается, что полицейские установили провизоров, которые признались в том, что продали лекарственный препарат детям.

"Учитывая то, что препарат "Дротаверин" является аналогом препарата "Но-шпа" и отпускается без рецепта, следователи безотлагательно направили письмо Гослекслужбе Украины относительно законности продажи лекарственных препаратов детям и в Департамент здравоохранения Киевской областной государственной администрации по предупреждению таких нарушений в будущем", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве стоматолог не по-человечески "лечила" детей. Видео всколыхнуло Сеть.


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