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Девочке сорвало скальп во время езды на картинге (ФОТО 18+)

На месте происшествия работали правоохранители, медики скорой помощи и спасатели. Пострадавшей понадобилась экстренная помощь.

сегодня, 00:10
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Автор:

Анна Нестерова

Шокирующий инцидент произошел в Дурбане — городе, расположенном на востоке Южно-Африканской Республики.

Девочке сорвало скальп во время езды на картинге (ФОТО 18+)

Девочке сорвало скальп во время езды на картинге/ Фото: The Sun

Так, сообщается, что 15-летняя девочка по имени Кристен пришла со своим отцом в местный парк развлечений Gateway, который располагается в ТЦ. Подросток решила посетить картинг-центр и покататься.

Девочке выдали защитный шлем, однако ее длинные волосы были собраны в "хвост" и свисали назад. Во время езды, внезапно волосы Кристен попали в двигатель, запутались и ее голова резко откинулась назад. Свидетелем страшной трагедии стал отец девушки, который находился с ней в картинг-центре.

В результате произошедшего у пострадавшей оказался сорван скальп. Приехавшие на вызов медики диагностировали у нее страшные травмы, а именно: повреждение спинного мозга, разрыв аорты, множественные ссадины и гематомы. Об этом сообщает издание The Sun.

Девочке сорвало скальп во время езды на картинге (ФОТО 18+) - фото 2

Отец пострадавшей девушки сообщил СМИ, что "у нее нет подвижности ниже талии — она не может двигаться и не чувствует ног". Кроме этого у Кристен в позвоночнике обнаружили тромб, который делает любое хирургическое вмешательство в ее организм крайне опасным. На данный момент врачи стабилизировали состояние подростка и продолжают терапию. 

Девочке сорвало скальп во время езды на картинге (ФОТО 18+) - фото 3

Родители пострадавшей отметили, что у них есть огромное количество вопросов к руководству картинг-парка, однако на контакт с ними представители парка развлечений Gateway идут не охотно.

"Мы будем разбираться с этой ситуацией обязательно. Однако сейчас все наши силы уходят на то, чтобы поставить на ноги нашу девочку", отметили родители пострадавшего подростка.

Стоит отметить, что медики не дают никаких прогнозов относительно дальнейшего состояния девочки, так как она получила действительно серьезные травмы, которые, скорее всего, приведут к ее полной инвалидизации.

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Девочке сорвало скальп во время езды на картинге (ФОТО 18+) - фото 4







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