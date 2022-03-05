Десятый день войны: потери российских войск превысили 10 тысяч

В Украине идет 10-й день войны с Российской Федерацией, но наши военнослужащие мужественно держат оборону и сдерживают позиции противника. За данными Генштаба ВСУ, по состоянию на 5 марта, оккупанты продолжают нести огромные потери, в частности погибло более 10 тысяч солдат.

Сколько военных РФ погибло за 10 дней (фото из открытых источников)

Известно, что с начала войны ВСУ ориентировочно уничтожили 269 вражеских танков, 945 бронемашин, 105 артиллерийских систем, 19 единиц ПВО, 39 самолетов, 409 автомобилей, 40 вертолетов, 2 скоростных катера и 60 цистерн с ГСМ.

Данные о потерях уточняются, подсчет сложно вести из-за высокой интенсивности боевых действий во многих регионах страны.

Напомним, что Минобороны РФ долгое время не признавало свои потери на войне с Украиной. Но спустя неделю оборонное ведомство озвучило, что на территории нашей страны погибло 498 российских военнослужащих. По этой же информации еще пишут о 1597 раненых россиянах. Но на тот момент, по информации украинских властей, Вооруженные силы Украины уничтожили около 6 тысяч российских оккупантов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что по данным ООН, только за 4 днянеобъявленной полномасштабной войны России против Украины погибло больше 100 человек, еще 300 получили ранения.

Читайте также, для информирования граждан России о военных событиях и количестве погибших на территории Украины был разработан и запущен сайт https://russkiykorabl.info. На веб-ресурсе объясняется, что происходит на территории Украины с самого начала, а также предоставляются контакты для получения информации о судьбе пропавших без вести российских военных.

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