Десятый день войны: потери российских войск превысили 10 тысяч

Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
В
Украине идет 10-й день войны с Российской Федерацией, но наши военнослужащие
мужественно держат оборону и сдерживают позиции противника. За данными Генштаба ВСУ, по состоянию на 5 марта, оккупанты продолжают нести огромные потери, в
частности погибло более 10 тысяч солдат.
Сколько военных РФ погибло за 10 дней (фото из открытых источников)
Известно,
что с начала войны ВСУ ориентировочно уничтожили 269 вражеских танков, 945
бронемашин, 105 артиллерийских систем, 19 единиц ПВО, 39 самолетов, 409
автомобилей, 40 вертолетов, 2 скоростных катера и 60 цистерн с ГСМ.
Данные
о потерях уточняются, подсчет сложно вести из-за высокой интенсивности боевых
действий во многих регионах страны.
Напомним,
что Минобороны РФ долгое время не признавало свои потери на войне с Украиной.
Но спустя неделю оборонное ведомство озвучило, что на территории нашей страны
погибло 498 российских военнослужащих. По этой же информации еще пишут о 1597
раненых россиянах. Но на тот момент, по информации украинских властей,
Вооруженные силы Украины уничтожили около 6 тысяч российских оккупантов.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что по данным ООН, только за 4 днянеобъявленной полномасштабной войны России против Украины погибло больше 100
человек, еще 300 получили ранения.
Читайте
также, для информирования граждан России о военных событиях и количестве
погибших на территории Украины был разработан и запущен сайт
https://russkiykorabl.info. На веб-ресурсе объясняется, что происходит на
территории Украины с самого начала, а также предоставляются контакты для
получения информации о судьбе пропавших без вести российских военных.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости