Правда о войне: для граждан России создали сайт со статистикой военных преступлений и потерь армии РФ в Украине

Для информирования граждан России о военных событиях и количестве погибших на территории Украины был разработан и запущен сайт https://russkiykorabl.info Об этом сообщает коммуникационное агентство Postmen.

В Украине создали сайт для россиян (фото из открытых источников)





На веб-ресурсе объясняется, что происходит на территории Украины с самого начала, а также предоставляются контакты для получения информации о судьбе пропавших без вести российских военных.





На сайте опубликована статистика потерь российской армии, а также военных преступлений в отношении мирного населения Украины — количество погибших и раненых, доказательства обстрелов жилых домов. Также на сайте размещены материалы по мировым акциям в поддержку Украины.





Кроме того, на платформе россияне смогут найти телефоны горячей линии для поиска российских солдат и офицеров, которые были отправлены на так называемые "учения" на территорию Украины.





По словам разработчиков, сайт снабжен стабильной доступностью в случае попыток его блокировки со стороны страны-агрессора. Первая версия сайта написана на созданной российскими разработчиками платформе Tilda и может быть недоступна на телефонах украинских мобильных операторов. Сайт полностью доступен в мобильной и стационарной версии всех пользователей на территории Российской Федерации.

“Бросайте ссылку на https://russkiykorabl.info в комментарии. Распространяйтесь в соцсетях. Шлите знакомым. Отправляйте в СМИ", – призывают в агентстве поддержать распространение информации на территории России.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Украине был создан счет для гуманитарных целей. Национальный банк для Министерства социальной политики Украины открыл текущий счет . На него собирают средства для гуманитарной помощи, пострадавшим от войны.

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