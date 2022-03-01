В ООН подсчитали потери среди мирного населения Украины в войне с Россией

Отбивая российское вторжение Украине приходится терять не только своих воинов, но и мирное населения. По данным ООН, только за 4 дня необъявленной полномасштабной войны России против Украины погибло больше 100 человек, еще 300 получили ранения. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Немецкая волна", со ссылкой на офис Верховной комиссарши ООН по правам человека Мишель Бачелет.

В ООН подсчитали потери среди мирного населения Украины. Фото: из открытых источников

В ООН отмечают, что уже подтверждено, что среди жертв российской агрессии по меньшей мере есть 7 детей. Больше всего жертв было после того, как Россия накрывала мирные города артиллерийскими и ракетными обстрелами. Также большинство потерь среди мирного населения было, когда российские оккупационные войска начинали бомбардировки населенных пунктов с воздуха.

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Эксперты считают, что теперь Москва может не только не рассчитывать на гарантии безопасности от США и Европы, как это раньше требовал Путин, но и вовсе оказаться в полной изоляции, какого-либо диалога с Россией теперь и вовсе не будет.

Показательным стало то, что США ввели персональные санкции против Путина и Лаврова. Таким шагом Вашингтон открыто показал, что не намерен вести переговоры и нормальный диалог с верхушкой Кремля, которая сегодня при власти. А антироссийские санкции, которые только нарастают, лишь подтверждают намерения Запада жестко поставить Россию на свое место.





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