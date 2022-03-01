Пятый день вторжения: Украине идет новая помощь, а России – новые пакеты санкций

Мы пережили пять суток российского открытого вторжения в Украину. Эксперты в перерывах между боями и обстрелами продолжают анализировать происходящее для издания "Комментарии".

Российские войска. Фото: из открытых источников

Санкции приведут к разрушению той части экономики РФ, которая работает на ее обороноспособность

Глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ", член Политсовета парии "Сила и Честь" Олег Белоколос уверен, что, начав широкомасштабное вторжение в Украину, Путин и его клика совершили огромную ошибку. Они абсолютно неверно оценили и состояние украинского общества, и возможную реакцию международного сообщества.

"Уже сегодня можно с уверенностью сказать, что Россия серьезно просчиталась во многих отношениях, – отмечает эксперт. – Так, Соединенные Штаты объявили о прекращении всяческих переговоров с Путиным касательно ограничения вооружений, стратегической стабильности и "гарантиях безопасности". Заместитель главы Госдепартамента США Уэнди Шерман в недавнем интервью российской газете "Коммерсант" прямо заявила: "На данном этапе я не вижу причин для диалога по стратегической стабильности". А потом добавила: "Дело было не в гарантиях безопасности для России. А в ее желании подчинить себе Украину". Введя персональные санкции против Путина и Лаврова, США дали более чем ясно понять, что они вообще не планируют иметь дело с сегодняшней кремлевской кликой. Такую позицию Вашингтона практически разделяют в столицах стран-членов G7 и ЕС. То есть, никаких "гарантий безопасности" для РФ более не предвидится".

Наоборот, акцентирует Олег Белоколос, НАТО еще больше усиливает свое присутствие на Восточном фланге и показывает, что жесткое сдерживание России отныне является наиглавнейшим приоритетом Альянса.

"Военная помощь Украине всё более увеличивается – и будет еще больше возрастать. Потуги РФ вызвать панику и запугать украинское мирное население, применяя массовые обстрелы гражданских объектов, не только вызывают отвращение и возмущение во всем мире, но и способствуют увеличению стран, желающих оказать нам военно-техническую помощь, – подчеркивает эксперт. – Различного рода недавно объявленные санкции гораздо раньше, чем многие думали, приведут к разрушению, по крайней мере, той части экономики РФ, которая работает на ее обороноспособность. Санкции против Центрального банка РФ и Российского фонда прямых инвестиций являются прямым ударом по экономической основе власти. Отказ же международных транспортных компаний работать с любыми российскими грузами, включая нефть и нефтепродукты, чреват резким сокращением бюджетных поступлений вообще, что сулит агрессору очень многие и во многом катастрофические проблемы в будущем".

Когда оккупанты схлестнутся с украинскими десантно-штурмовыми войсками – будут отбывать на тот свет массовым маршем

Участник АТО, действующий военный, директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко уверяет:

"Несмотря ни на что, на какие-то продвижения, захваты и так далее – русские не добились главного. И дело тут не только в Киеве. Хоть им, конечно, пц, как важно его захватить. Но изначально, думаю, оккупанты мечтали разбить украинские вооруженные силы, сломать дух украинской нации. Но – обломались!".

По мнению эксперта, одной из главных задач агрессора было – окружить и ликвидировать группировки ВСУ в районе операции Объединенных сил.

"Потому что именно здесь находятся наиболее укомплектованные, подготовленные, боеспособные части ВСУ. И россиянам было крайне важно уничтожить нас здесь. Тогда бы они могли более свободно хозяйничать по остальной части Украины. Но у них ни хрена не получилось! Они втянулись в затяжные, изматывающие бои, в которых несут большие потери. Да, у них есть численное превосходство, а также превосходство в определенных видах техники и авиации. И им удается продвинуться в каких-то местах. Но это – временное явление. Как и вообще их появление на нашей земле", – подчеркивает Юрий Кочевенко.

Он акцентирует, что украинские воины, вся украинская нация – мобилизованы, к нам идет мощная военно-техническая помощь, тогда как от России отворачивается весь мир.

"Мы перегруппируемся – и раздавим противника, – уверен воин. – Ведь они еще с десантом украинским по-настоящему не махались. Отгребают даже от терробороны. А когда схлестнутся с украинскими десантно-штурмовыми войсками – будут отбывать на тот свет массовым маршем".

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