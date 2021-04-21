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COVID-19 у детей поражает желудок

Основные проявления считаются респираторные, по типу респираторной инфекции с осложнением по типу пневмонии

сегодня, 06:19
Автор:

Ольга Чародий

Врачи рассказали, что коронавирус у детей негативно влияет на работу желудочно-кишечного тракта. Британский штамм COVID-19 поражает  детей чаще.  При этом зачастую имеет кишечные проявления. Об этом в интервью ТСН рассказала детский инфекционист из Кривого Рога с 40-летним стажем Светлана Куницына.

COVID-19 у детей поражает желудок

Дети (фото из открытых источников)

У детей гораздо чаще, чем у взрослых фиксируется поражения желудочно-кишечного тракта. Основные проявления считаются респираторные, по типу респираторной инфекции с осложнением по типу пневмонии. Но и желудочно-кишечный синдром тоже считается характерным. Если у взрослого населения он встречается реже, то у детей гораздо чаще. Иногда даже фиксируются формы, когда респираторный синдром вообще отсутствует, а COVID-19 проявляется только пищеварительными расстройствами.

Также у детей, которые подхватили коронавирус, могут фиксироваться кожно-слизистые изменения: красные щеки, выраженный конъюнктивит, покраснение глаз и отек век, кожная сыпь, "клубничный язык".

 Напомним, в Украине третья волна коронавирусной болезни пошла на спад, но пора готовиться к следующей, которая ожидается осенью 2021 года. Об этом говорится в сообщении председателя Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого. Так, в странах Европы, как и в Украине, меньше новых случаев заболевания. В Польше показатель новых больных упал с 23 тысяч до 7 тысяч, в Чехии — из 13 тысяч до 830, в Италии — из 23 тысяч до 8,8 тысячи в месяц. Некоторые государства начинают ослаблять карантин. В Украине также фиксируют положительную динамику, но ряд регионов еще находится в опасности. В частности, речь идет о Харьковской, Сумской, Николаевской областях. Там слишком высокий уровень занятости коек в реанимациях.

Как известно, в Индии обнаружили так называемый двойной штамм коронавируса. По словам Радуцкого, исследования этого штамма продолжаются и он может оказаться опаснее, чем "британский" и "южно-африканский".



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Источник: https://tsn.ua/ru/exclusive/pohozhe-na-sindrom-kavasaki-vrach-rasskazala-o-simptomah-koronavirusa-u-detey-1766335.html
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