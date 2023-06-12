logo

BTC/USD

25931.68

ETH/USD

1746.09

LTC/USD

77.35

USD/UAH

37.22

EUR/UAH

40.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Четверо детей смогли выжить в лесах Амазонки после авиакатастрофы
commentss НОВОСТИ Все новости

Четверо детей смогли выжить в лесах Амазонки после авиакатастрофы

После авиакатастрофы четверо детей выжили в амазонских джунглях. Самому старшему ребенку 13 лет, а самому младшему - 11 месяцев.

сегодня, 14:05
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Четверо детей смогли выжить в лесах Амазонки после авиакатастрофы

Разбитый самолет в Амазонии. Фото из открытых источников

Четверо детей смогли выживать в амазонских джунглях в течение 40 дней. Это произошло после того, как самолет разбился, а все взрослые погибли. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


1 мая самолет Cessna упал в амазонских джунглях. Колумбийские военные и местные племена начали совместную спасательную миссию. Через две недели они обнаружили разбитый самолет и обнаружили три тела взрослых. Однако в самолете не присутствовало детей 13, 9 и 4 лет, а наименьшему было 11 месяцев.

Спасатели понимали, что дети выжили, потому что заметили следы от съеденных фруктов и муки. Таким образом, начался второй этап спасательной операции, охвативший более 323 кв. км.

"Это не поиск иглы в стоге сена, это крошечная блоха в огромном ковре, потому что они продолжают двигаться. Их тела не обнаружили, и я уверен, что мы бы уже нашли их, будь они мертвы", — сказал глава поисковой группы военных генерал Педро Санчес.

Вскоре одна из собак нашла четверых детей. По словам Санчеса, спасатели несколько раз проходили мимо детей всего в 50 метрах, однако те были слишком слабы, чтобы позвать спасателей. В последние дни дети питались фруктами из деревьев, до которых могли дотянуться и пили воду, стекающую с листьев.

Санчес указывает, что эта часть амазонского леса опасна, ведь здесь живут хищники. Кроме того, дети пережили сильные штормы и не наткнулись на вооружение группы. Также спасатели оценили умение 13-летней девочки, которая помогла и опекала всех других детей. Дети доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский турист плавал в Черном море и стал жертвой акулы.

Также "Комментарии" писали о трагедии в Италии. Отец оставил ребенка в запертой машине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/world/2023/jun/10/colombian-children-found-alive-five-weeks-after-amazon-jungle-plane-crash
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!