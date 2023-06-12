Четверо детей смогли выжить в лесах Амазонки после авиакатастрофы

Разбитый самолет в Амазонии. Фото из открытых источников

Четверо детей смогли выживать в амазонских джунглях в течение 40 дней. Это произошло после того, как самолет разбился, а все взрослые погибли. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

1 мая самолет Cessna упал в амазонских джунглях. Колумбийские военные и местные племена начали совместную спасательную миссию. Через две недели они обнаружили разбитый самолет и обнаружили три тела взрослых. Однако в самолете не присутствовало детей 13, 9 и 4 лет, а наименьшему было 11 месяцев.

Спасатели понимали, что дети выжили, потому что заметили следы от съеденных фруктов и муки. Таким образом, начался второй этап спасательной операции, охвативший более 323 кв. км.

"Это не поиск иглы в стоге сена, это крошечная блоха в огромном ковре, потому что они продолжают двигаться. Их тела не обнаружили, и я уверен, что мы бы уже нашли их, будь они мертвы", — сказал глава поисковой группы военных генерал Педро Санчес.

Вскоре одна из собак нашла четверых детей. По словам Санчеса, спасатели несколько раз проходили мимо детей всего в 50 метрах, однако те были слишком слабы, чтобы позвать спасателей. В последние дни дети питались фруктами из деревьев, до которых могли дотянуться и пили воду, стекающую с листьев.

Санчес указывает, что эта часть амазонского леса опасна, ведь здесь живут хищники. Кроме того, дети пережили сильные штормы и не наткнулись на вооружение группы. Также спасатели оценили умение 13-летней девочки, которая помогла и опекала всех других детей. Дети доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский турист плавал в Черном море и стал жертвой акулы.

Также "Комментарии" писали о трагедии в Италии. Отец оставил ребенка в запертой машине.