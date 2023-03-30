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Авария в США: разбились военные вертолеты

Во время военных учений в США столкнулись два вертолета HH60 Blackhawk.

сегодня, 14:15
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Автор:

Slava Kot

Армия Соединенных Штатов сообщила, что два вертолета армии США HH60 Blackhawk столкнулись в штате Кентукки. Пока неизвестно о судьбе пилотов, находившихся в вертолетах. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на NY Post.

Авария в США: разбились военные вертолеты

Вертолеты HH60 Blackhawk. Фото из открытых источников

Катастрофа произошла около 10 вечера ночью 29 марта (6 часов утра по Киеву). Два вертолета 101-й воздушно-десантной дивизии столкнулись во время плановых военных учений.


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"У нас есть тяжелые новости из Форт-Кембелла, с первыми сообщениями об аварии вертолета, есть погибшие. Мы поделимся дополнительной информацией впоследствии. Пожалуйста, помолитесь за всех пострадавших", — говорит губернатор штата Кентукки Энди Бешер.

По сообщениям военного, находившегося на месте крушения вертолетов заявил, что пилоты погибли, однако гражданские здания и лица не пострадали. Представители армии США сообщили, что в настоящее время командование сосредоточено на заботе о военнослужащих и их семьях, а также расследовании инцидента с аварией вертолетов HH60 Blackhawk.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что подобный случай в начале марта произошел в Италии. Во время военно-учебных полетов пилоты совершили несколько маневров и столкнулись в небе. Оба члена экипажа погибли, а их техника разбилась.

Также "Комментарии" писали, что вооруженные силы Украины уничтожили российский бомбардировщик Су-24. Российский самолет направлялся в Бахмут, где проходят ожесточенные бои между украинскими военными и российскими оккупантами, включая частные войска, представляющие группу "Вагнера".



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Источник: https://nypost.com/2023/03/30/two-fort-campbell-helicopters-crash-in-kentucky-multiple-feared-dead/
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