Армия Соединенных Штатов сообщила, что два вертолета армии США HH60 Blackhawk столкнулись в штате Кентукки. Пока неизвестно о судьбе пилотов, находившихся в вертолетах. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на NY Post.

Вертолеты HH60 Blackhawk. Фото из открытых источников

Катастрофа произошла около 10 вечера ночью 29 марта (6 часов утра по Киеву). Два вертолета 101-й воздушно-десантной дивизии столкнулись во время плановых военных учений.

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"У нас есть тяжелые новости из Форт-Кембелла, с первыми сообщениями об аварии вертолета, есть погибшие. Мы поделимся дополнительной информацией впоследствии. Пожалуйста, помолитесь за всех пострадавших", — говорит губернатор штата Кентукки Энди Бешер.

По сообщениям военного, находившегося на месте крушения вертолетов заявил, что пилоты погибли, однако гражданские здания и лица не пострадали. Представители армии США сообщили, что в настоящее время командование сосредоточено на заботе о военнослужащих и их семьях, а также расследовании инцидента с аварией вертолетов HH60 Blackhawk.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что подобный случай в начале марта произошел в Италии. Во время военно-учебных полетов пилоты совершили несколько маневров и столкнулись в небе. Оба члена экипажа погибли, а их техника разбилась.

Также "Комментарии" писали, что вооруженные силы Украины уничтожили российский бомбардировщик Су-24. Российский самолет направлялся в Бахмут, где проходят ожесточенные бои между украинскими военными и российскими оккупантами, включая частные войска, представляющие группу "Вагнера".