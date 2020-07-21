Антон Геращенко: "Террорист в Луцке не позволяет передать заложникам воду и еду"

Антон Геращенко заявил, что Максим Плохой не разрешает передать заложникам воду и еду. Об этом заместитель министра внутренних дел сообщил в интервью "Новому времени".

"Пока что ситуация очень сложная. Гражданин, который захватил автобус, до сих пор не дает возможности передать заложникам воду и еду. Также он дает заложникам отойти в туалет. А вы не забывайте, что их захватили еще в десять утра. Сейчас наша главная цель - продуктивные переговоры. Там в автобусе около десяти человек, мы знаем имена и фамилии каждого. Что касается самого Максима Плохого, у него действительно очень много оружия, он его уже показывал. Нам кажется, он готов его использовать в любой момент", - подытожил Геращенко.

Как ранее сообщали "Комментарии", в полиции рассказали подробности с захватом заложников в Луцке. Мужчина, личность которого уже установили, связался с копами по телефону и сообщил, что автобус с людьми заминирован. Всего же в транспортном средстве находится 10 человек. Правоохранители говорят, что захватчик имеет полный арсенал оружия: гранаты и другое автоматическое оружие. Кроме того, он сообщил, что в другой части города есть мина, которая должна сдетонировать. Театральную площадь перекрыли полностью. Из автобуса прозвучали выстрелы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!