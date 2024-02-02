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В Польше планируют продлить временную защиту для украинских беженцев. Назван срок

Предлагается, чтобы разрешительные документы на проживание в Польше были действительны до 30 июня, равно как и доступность зданий, где проживают украинские беженцы, говорится в проекте над которым работает МВД, пишут «Комментарии»

2 февраля 2024, 17:13
Автор:
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Ткачик Олеся
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МВД Польши работает над проектом изменений в закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории страны. Им предлагается продлить временную защиту для беженцев из Украины до 30 июня 2024 года.

В Польше планируют продлить временную защиту для украинских беженцев. Назван срок

МВД Польши разрабатывает изменения в закон

В правительстве Польши планируют начать работу над "существенными изменениями и продлением срока действия закона" в соответствии с вышеупомянутым решением Совета ЕС.

"Эти работы будут начаты немедленно после широких консультаций с органами местного самоуправления, государственными учреждениями, неправительственными организациями и другими заинтересованными субъектами",
— говорится в тексте документа.

В МВД Польшу предлагают, чтобы разрешительные документы на проживание в стране были действительны до 30 июня, равно как и доступность зданий, где компактно проживают украинские беженцы.

Кроме того, в проекте предусмотрено продление до 30 июня этого года возможности выполнения работы врачами, стоматологами, медсестрами и акушерками из Украины.

В МВД Польши добавили, что изменения в закон о помощи украинцам в правительстве Польши планируют принять в первом квартале этого года. Он вступит в силу на следующий день после его объявления.

Напомним, "Комментарии" писали, что страны ЕС одобрили продление временной защиты для беженцев из Украины до марта 2025 года.

Также "Комментарии" писали, чтобы вернуть украинцев из-за границы, правительство решило их финансово поддерживать в течение шести месяцев. Однако, как отметили в Минсоцполитики, выплаты будут совмещаться со стимулами устроиться на работу, пишут "Комментарии"

Кроме того, "Комментарии" сообщали, что по подсчетам ООН до 80% украинских беженцев, покинувших Украину из-за российского полномасштабного вторжения, планируют вернуться домой, когда ситуация станет безопасной.





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Источник: https://www.gov.pl/
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