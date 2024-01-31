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В ООН подсчитали, сколько украинских беженцев планируют вернуться в Украину

Верховный комиссар ООН по делам беженцев рассказал о проблемах украинских беженцев, которые следует решить в странах ЕС.

31 января 2024, 10:30
Автор:
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Slava Kot
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По подсчетам ООН, до 80% украинских беженцев, покинувших Украину из-за российского полномасштабного вторжения, планируют вернуться домой, когда ситуация станет безопасной. Об этом рассказал верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в интервью "Укринформу".

В ООН подсчитали, сколько украинских беженцев планируют вернуться в Украину

Украинские беженцы. Фото из открытых источников

Филиппо Гранди рассказал, что ООН проводит большие опросы по беженцам раз в 6 месяцев или год. В одном из последних опросов большинство украинских беженцев заявили о желании вернуться в Украину.

"Процент беженцев, которые говорят нам, что хотят вернуться в Украину, все еще очень высок – 60-80%", — рассказал Гранди.

Комиссар ООН по делам беженцев отметил, что Европа сделала многое для беженцев из Украины. В частности, через две недели после начала полномасштабного вторжения смогла создать "одни из самых совершенных методов" для защиты беженцев, который позволяет украинцам иметь права почти равноценные права с гражданами в зоне Шенгена.

Однако Филиппо Гранди отметил и несколько моментов, с которыми еще предстоит работать. Один из них – образование, ведь значительная часть беженцев не посещает школы в Европе. Другой проблемой Гранди назвал трудоустройство.

"Лишь около 40-50% украинских беженцев в Европе трудоспособного возраста устроились на работу. Статистика может быть несовершенной, потому что есть много постоянной неофициальной работы, но это достаточно мало", — говорит Гранди.

Комиссар ООН объясняет, что значительная часть беженцев из-за отсутствия работы и денег не могут позволить себе медицинские услуги.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские беженцы массово покидают Польшу.

Также "Комментарии" писали, что в Эстонии объяснили, будут ли высылать украинских беженцев для мобилизации.



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3820236-filippo-grandi-verhovnij-komisar-oon-u-spravah-bizenciv.html
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