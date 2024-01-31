В ООН подсчитали, сколько украинских беженцев планируют вернуться в Украину

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Slava Kot
По подсчетам ООН, до 80% украинских беженцев, покинувших Украину из-за российского полномасштабного вторжения, планируют вернуться домой, когда ситуация станет безопасной. Об этом рассказал верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в интервью "Укринформу".
Украинские беженцы. Фото из открытых источников
Филиппо Гранди рассказал, что ООН проводит большие опросы по беженцам раз в 6 месяцев или год. В одном из последних опросов большинство украинских беженцев заявили о желании вернуться в Украину.
Комиссар ООН по делам беженцев отметил, что Европа сделала многое для беженцев из Украины. В частности, через две недели после начала полномасштабного вторжения смогла создать "одни из самых совершенных методов" для защиты беженцев, который позволяет украинцам иметь права почти равноценные права с гражданами в зоне Шенгена.
Однако Филиппо Гранди отметил и несколько моментов, с которыми еще предстоит работать. Один из них – образование, ведь значительная часть беженцев не посещает школы в Европе. Другой проблемой Гранди назвал трудоустройство.
Комиссар ООН объясняет, что значительная часть беженцев из-за отсутствия работы и денег не могут позволить себе медицинские услуги.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские беженцы массово покидают Польшу.
Также "Комментарии" писали, что в Эстонии объяснили, будут ли высылать украинских беженцев для мобилизации.
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