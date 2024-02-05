В этой стране ЕС украинским беженцам тяжелее всего найти работу: две причины

Один из самых высоких показателей занятости среди украинских беженцев в Европе наблюдается в Дании – 78%, в то время как самый низкий в Германии – 25,2%. Вероятной причиной стали более высокая помощь для беженцев в Германии по сравнению с другими странами ЕС и долгий процесс признания украинских сертификатов об образовании.



Украинским беженцам тяжелее всего найти работу в Германии. Фото из открытых источников

Политолог Дитрих Тренхардт из Мюнстерского университета обнародовал статистику Фонда Фридриха Эберта о занятости украинских беженцев в странах ЕС. Согласно этим показателям украинцы быстрее всего находят работу в Дании – 78%. В Чехии и Польше работают 66% и 65% беженцев из Украины. Также большинство украинских беженцев нашли работу в Швеции, Великобритании и Нидерландах.

Законодательные требования фактически одинаковы во всех странах ЕС, где беженцы из Украины приобретают статус временной защиты без сложной процедуры предоставления убежища, интегрируются в системы здравоохранения и социальной защиты и сразу получают право на работу. Однако на общем фоне более половины трудоустроенных беженцев выделяется Германия, где этот показатель составляет 25,2%.

Немецкое издание Bild указывает на две основные причины таких отличий в Германии. Первая состоит в финансовой помощи украинским беженцам в Германии, которая составляет 563 евро в месяц. В то время как в Чехии беженцам из Украины выплачивают 200 евро, а в Польше сегодня есть только единовременная выплата 66 евро и помощь на ребенка 110 евро в месяц.

Другая причина низкого уровня трудоустройства состоит в том, что около 72% украинских беженцев имеют высшее образование, что делает их по немецким стандартам надквалифицированными специалистами. Однако в Германии идет длительный процесс признания документов об образовании из Украины. Кроме того, немцы указывают, что беженцам также не хватает речевых навыков, однако этот вопрос решается несколько месячными языковыми курсами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии назвали выплаты для украинских беженцев ошибкой.

Также "Комментарии" писали, что в ООН подсчитали, сколько украинских беженцев планируют вернуться в Украину.