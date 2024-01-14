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В Эстонии объяснили, будут ли высылать украинских беженцев для мобилизации

Лидер Эстонии Кая Каллас заявила, что украинские беженцы получили временную защиту в ЕС, поэтому не будут специально высылаться из страны для мобилизации в Украине.

сегодня, 14:20
Автор:
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Slava Kot
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Премьер Эстонии Кая Каллас рассказала, что ее страна пока не собирается отправлять украинцев призывного возраста из Эстонии для мобилизации в Украине. По ее словам, это дело Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Каи Каллас для издания Kyiv Independent.

В Эстонии объяснили, будут ли высылать украинских беженцев для мобилизации

Премьер Эстонии Кая Каллас о возможности выслать украинских беженцев. Фото из открытых источников

Каллас рассказала, что во время недавней встречи с президентом Владимиром Зеленским они затронули тему украинских беженцев, а точнее мужчин мобилизационного возраста. По ее словам, Зеленский пояснил, что некоторые украинцы находятся на передовой, в то время как другие платят налоги и таким образом финансируют солдат. По словам президента, существует необходимость, чтобы украинцы возвращались в Украину, не обязательно для военных действий, а хотя бы для уплаты налогов.

Премьер Эстонии Кая Каллас с пониманием отнеслась к ситуации, однако пояснила, что украинские беженцы получили временную защиту от Европейского союза, поэтому их не будут специально высылать для мобилизации в Украине.

"Когда они сюда прибыли, Европейский союз предоставил им временную защиту. Поэтому мы точно не будем делать ничего для их выдачи. Это задача Украины – обращаться к находящимся здесь людям и приглашать их обратно, чтобы помочь своей Родине", — пояснила Кая Каллас.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ЦСКИБ объяснили видео с раздачей повесток для украинцев в Польше.

Также "Комментарии" писали о бывшем командире "Айдара", который рассказал, что происходит с уклонистами, которых силой мобилизовали и отправили на войну.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=EHFlWkejebI&ab_channel=KyivIndependent
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Обсуждения

SS

сегодня, 15:18

Клоуна уже открыто везде нахуй посылают)))

Правдоруб

сегодня, 14:27

Привет с Украины. Возвращайтесь к нам в гетто зелнского слуги еврейской жопы!!! Будете рабами!!! Реально весь этот бред достал.


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