В Эстонии объяснили, будут ли высылать украинских беженцев для мобилизации

Премьер Эстонии Кая Каллас рассказала, что ее страна пока не собирается отправлять украинцев призывного возраста из Эстонии для мобилизации в Украине. По ее словам, это дело Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Каи Каллас для издания Kyiv Independent.



Премьер Эстонии Кая Каллас о возможности выслать украинских беженцев. Фото из открытых источников

Каллас рассказала, что во время недавней встречи с президентом Владимиром Зеленским они затронули тему украинских беженцев, а точнее мужчин мобилизационного возраста. По ее словам, Зеленский пояснил, что некоторые украинцы находятся на передовой, в то время как другие платят налоги и таким образом финансируют солдат. По словам президента, существует необходимость, чтобы украинцы возвращались в Украину, не обязательно для военных действий, а хотя бы для уплаты налогов.

Премьер Эстонии Кая Каллас с пониманием отнеслась к ситуации, однако пояснила, что украинские беженцы получили временную защиту от Европейского союза, поэтому их не будут специально высылать для мобилизации в Украине.

"Когда они сюда прибыли, Европейский союз предоставил им временную защиту. Поэтому мы точно не будем делать ничего для их выдачи. Это задача Украины – обращаться к находящимся здесь людям и приглашать их обратно, чтобы помочь своей Родине", — пояснила Кая Каллас.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ЦСКИБ объяснили видео с раздачей повесток для украинцев в Польше.

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