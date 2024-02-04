logo

BTC/USD

42998.83

ETH/USD

2304.24

LTC/USD

67.87

USD/UAH

38.05

EUR/UAH

41.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Беженцы В Эстонии изменился уровень поддержки украинских беженцев
commentss НОВОСТИ Все новости

В Эстонии изменился уровень поддержки украинских беженцев

После падения уровня поддержки беженцев из Украины в Эстонии, он снова вырос.

сегодня, 10:05
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

В Эстонии вырос уровень поддержки приема убегающих от российской агрессии украинских беженцев. В сентябре 2023 года поддержка эстонцев упала до самого низкого показателя, однако снова выросла в декабре. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание ERR.

В Эстонии изменился уровень поддержки украинских беженцев

Украинские беженцы. Фото из открытых источников

Самый низкий показатель в Эстонии относительно положительного отношения к приему беженцев из Украины составил 60% в сентябре, однако уже в декабре показатель вырос до 63%. Против украинских беженцев в сентябре 2023 выступил 31% опрошенных, а в декабре 30%.

Также эстонцев спросили об их отношении к приему граждан России. Согласно опросу, 49% эстонцев поддерживают прием россиян в стране. Кроме того, 45% эстонцев с одобрением относятся к приему лиц без гражданства.

Опрос по отношению эстонцев к беженцам из Украины и других стран провела компания Turu-uuringute AS по заказу Государственной канцелярии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ООН подсчитали, сколько украинских беженцев планируют вернуться в Украину. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что в Украину планирует вернуться до 80% беженцев. Также Гранди назвал несколько основных проблем, с которыми сталкиваются беженцы в других странах.

Также "Комментарии" писали, что во время встречи с лидером Эстонии Каей Каллас Владимир Зеленский заявил о необходимости возвращения украинских беженцев в Украину. По его словам, не обязательно для мобилизации, а хотя бы для уплаты налогов, которые пошли бы на армию. На это отреагировали в Эстонии и объяснили, что не будут высылать украинских беженцев.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://rus.err.ee/1609242288/opros-podderzhka-priema-ukrainskih-voennyh-bezhencev-v-jestonii-vnov-nachala-rasti
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости