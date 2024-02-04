В Эстонии изменился уровень поддержки украинских беженцев

В Эстонии вырос уровень поддержки приема убегающих от российской агрессии украинских беженцев. В сентябре 2023 года поддержка эстонцев упала до самого низкого показателя, однако снова выросла в декабре. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание ERR.



Украинские беженцы. Фото из открытых источников

Самый низкий показатель в Эстонии относительно положительного отношения к приему беженцев из Украины составил 60% в сентябре, однако уже в декабре показатель вырос до 63%. Против украинских беженцев в сентябре 2023 выступил 31% опрошенных, а в декабре 30%.

Также эстонцев спросили об их отношении к приему граждан России. Согласно опросу, 49% эстонцев поддерживают прием россиян в стране. Кроме того, 45% эстонцев с одобрением относятся к приему лиц без гражданства.

Опрос по отношению эстонцев к беженцам из Украины и других стран провела компания Turu-uuringute AS по заказу Государственной канцелярии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ООН подсчитали, сколько украинских беженцев планируют вернуться в Украину. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что в Украину планирует вернуться до 80% беженцев. Также Гранди назвал несколько основных проблем, с которыми сталкиваются беженцы в других странах.

Также "Комментарии" писали, что во время встречи с лидером Эстонии Каей Каллас Владимир Зеленский заявил о необходимости возвращения украинских беженцев в Украину. По его словам, не обязательно для мобилизации, а хотя бы для уплаты налогов, которые пошли бы на армию. На это отреагировали в Эстонии и объяснили, что не будут высылать украинских беженцев.



