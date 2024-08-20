Украинскую семью с детьми депортировали из Германии

В ходе проверки документов на немецко-польской границе правоохранители ФРГ задержали украинскую семью. Из-за отсутствия необходимых документов, немецкая полиция начала расследование и депортировала украинцев из Германии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание BILD.



Украинские беженцы. Фото из открытых источников

17 августа на границе между Германией и Польшей вблизи города Франкфурт-на-Одере немецкая полиция проводила выборочную проверку документов и остановила автомобиль с польскими номерами.

За рулем автомобиля находился 31-летний украинец с действительными зарубежными документами, перевозивший в машине еще семерых пассажиров этой семьи в возрасте от 3 до 46 лет. После проверки документов их доставили в полицейский участок, а затем депортировали из Германии.

"У них не было документов, необходимых для въезда или пребывания в Германии. Их доставили в отделение полиции. Против них открыто расследование о незаконном проникновении и пребывании на территории ФРГ, против водителя о нелегальном ввозе иностранцев. Всех восемь депортировали обратно в Польшу", – сообщает издание BILD.

Какие документы нужны были украинцам для поездки в Германию, не уточняют.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинских беженцев в Германии массово выселяют из квартир. Квартиры убежавших от войны украинцев должны передать другим беженцам, прибывшим в Германию.



Также "Комментарии" писали об украинской беженке в Германии, которая рассказала о преимуществах жизни в этой стране. Кроме того, она указала и минусы жизни в Германии.