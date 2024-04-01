Украинские беженцы в Румынии остались без финансовой поддержки: причина

В 2024 в Румынии не выделили никакой финансовой поддержки для украинских беженцев. Об этом сообщили в Euractiv, которая ссылается на данные от Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям Румынии. Украинцы последний раз получали деньги в феврале, но эти средства были задолженностью за прошлый год.

Румыния не выделяла деньги на украинских беженцев в 2024 году.

С мая 2023 года правительство Румынии сократило помощь украинским беженцам до 750 леев (приблизительно 150 евро) в месяц для одиночек и до 2000 леев (около 402 евро) для семей, с дополнительным выделением 600 леев (примерно 120 евро) на человека для покрытия расходов на питание. Для получения этой поддержки взрослые беженцы должны были быть зарегистрированы в окружных агентствах по трудоустройству или муниципалитете Бухареста, или же иметь официальное трудоустройство в Румынии, тогда как дети должны быть зачислены в образовательные учреждения.

По последним данным, предоставленным Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, число украинцев, ищущих убежище в Румынии, превысило 78 тысяч человек по состоянию на февраль 2024 года. Это ставит Румынию на восьмое место среди стран Европейского Союза по количеству принимаемых украинских беженцев.

Напомним, что все меньше украинских беженцев приезжают в Ирландию, ведь правительство страны внесли значительные изменения в программу для беженцев. Так, сократили выплаты с 220 до 38,80 евро в неделю и ограничили срок проживания до 90 дней.

Кроме того, министр иммиграции Канады, Марк Миллер объявил, что программа CUAET, которая помогала украинцам легко приехать и остаться в Канаде, не будет продлена. Это заявление последовало на фоне призывов украинских правозащитных организаций о необходимости обеспечить беженцам путь к постоянному проживанию в Канаде.