Канада останавливает программу для украинских беженцев: когда

Министр иммиграции Канады, Марк Миллер объявил, что программа CUAET, которая помогала украинцам легко приехать и остаться в Канаде, не будет продлена. Это заявление последовало на фоне призывов украинских правозащитных организаций о необходимости обеспечить беженцам путь к постоянному проживанию в Канаде.

Канада не будет продолжать упрощенный прием беженцев. Фото unsplash.com/jasonhafso

Программа CUAET была направлена на предоставление украинским беженцам возможности безопасно находиться на территории Канады, работать и учиться сроком до трех лет. По данным министерства, до конца марта 2024 Канада ожидает прибытия около 300 тысяч украинцев, которые успели воспользоваться возможностью.

"Необходима операционная гибкость для реагирования на события в Украине", — подчеркнул он.

Миллер подчеркнул, что Канада сохранит "гибкость" в вопросе реагирования на миграционный аспект войны в Украине

Сейчас много обсуждений о том, что будет дальше с украинцами в Канаде. Важно, чтобы люди, которые ищут безопасное место из-за войны, знали, что у них есть поддержка. Но точных планов о том, как будет работать поддержка после марта, пока нет.

Напомним, что украинцы, получившие статус беженца за границей, должны до 1 мая текущего года подать соответствующие декларации о своих доходах в Государственную налоговую службу Украины. Это требование касается всех доходов, в том числе полученных за пределами страны.

Кроме того, Берлин объявил о масштабном проекте по созданию дополнительных центров размещения для украинских беженцев. Как сообщает мэр города Кай Вегнер, в ближайшие годы будет построено 16 новых центров, способных обеспечить жильём более 6000 человек.