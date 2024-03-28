В Европе планируют построить новые центры приюта для беженцев: где именно

Берлин объявил о масштабном проекте по созданию дополнительных центров размещения для украинских беженцев. Как сообщает мэр города Кай Вегнер, в ближайшие годы будет построено 16 новых центров, способных обеспечить жильём более 6000 человек.

В Берлине планируют построить 16 центров для беженцев. Фото: dpa

Этот шаг станет частью усилий городских властей по обеспечению достойных условий проживания для беженцев, среди которых значительная часть — вынужденные переселенцы из Украины. В добавление к этим центрам, на территории бывшего аэропорта Тегель предусмотрено увеличение на 1000 мест, что должно частично разгрузить существующую инфраструктуру гостеприимства. Об этом сообщил официальный портал Berlin.de.

Новые жилые комплексы будут выполнены в виде модульных домов контейнерного типа и расположены в девяти районах города. Проект, одобренный Сенатом 26 марта, включает в себя центры разной вместимости — от 150 до 620 мест, что позволит максимально учесть потребности различных групп беженцев.

Мэр Вегнер подчеркнул, что город ставит целью децентрализованное размещение беженцев, чтобы обеспечить им более комфортные и приближенные к нормальной жизни условия.

"Продолжение использования Тегеля не было нашим основным желанием, но увеличение числа беженцев требует от нас найти временные решения, давая возможность подышать и подготовиться к следующим шагам," — отметил он.

Планируется, что новые контейнерные центры будут построены в 2025 и 2026 годах, предоставив жильё на 1-3 этажах, как в формате общежитий, так и отдельных квартир. Это направлено на обеспечение нуждающихся в убежище долгосрочным решением жилищного вопроса.

Центр в Тегеле, расширение которого запланировано на лето 2024 года за счет строительства шести больших палаток, на данный момент является домом для примерно 3900 беженцев из Украины и 540 искателей убежища. Ожидается, что этот центр будет функционировать до конца 2025 года, после чего его объекты будут демонтированы.

Сообщается, что на данный момент в Берлине функционирует около 12 000 центров экстренного размещения, которые власти намерены закрыть в среднесрочной перспективе, заменив их более стабильными и комфортными вариантами жилья для беженцев.

Напомним, что правительство Латвии приняло решение выделить 4,4 млн евро на поддержку украинских беженцев в 2024 году. Эти средства пойдут на обучение языку, изучение истории и культуры Латвии, а также на различные мероприятия, которые помогут украинцам лучше адаптироваться в новой стране.