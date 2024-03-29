Ирландия сокращает поддержку для украинских беженцев: последствия

Все меньше украинских беженцев приезжают в Ирландию, ведь правительство страны внесли значительные изменения в программу для беженцев. Так, сократили выплаты с 220 до 38,80 евро в неделю и ограничили срок проживания до 90 дней.

Поток украинских беженцев в Ирландию резко снизился

До введения новых правил в Ирландию приезжали около 70 человек в ден. Однако уже в марте среднедневное число новоприбывших сократилось до 33. Параллельно с этим увеличилось количество беженцев, покидающих страну: если в декабре этот показатель составлял 42 человека в день, то к марту он вырос до 54.

Представители Департамента интеграции Ирландии подчеркивают, что изменения в политике отражают не только стремление рационализировать расходы, но и мотивировать беженцев к более активному поиску альтернативного жилья. Согласно официальной статистике, большинство выехавших из государственного жилья украинцев сумели самостоятельно обеспечить себе крышу над головой, либо путем аренды, либо благодаря гостеприимству местного населения. Некоторые из них также приняли решение о переезде в другие европейские страны в поисках лучших условий или вернулись на родину.

На данный момент в Ирландии находится более 104 400 украинских беженцев.

Кроме того, министр иммиграции Канады, Марк Миллер объявил, что программа CUAET, которая помогала украинцам легко приехать и остаться в Канаде, не будет продлена. Это заявление последовало на фоне призывов украинских правозащитных организаций о необходимости обеспечить беженцам путь к постоянному проживанию в Канаде.

Напомним, что украинцы, получившие статус беженца за границей, должны до 1 мая текущего года подать соответствующие декларации о своих доходах в Государственную налоговую службу Украины. Это требование касается всех доходов, в том числе полученных за пределами страны.