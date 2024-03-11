Украинские беженцы уезжают из некоторых стран Европы: причина

Ситуация с украинскими беженцами в странах Европейского Союза испытывает значительные изменения. Согласно последним данным Евростата, на сегодня под временной защитой в ЕС находятся более 4,3 миллиона украинцев.Германия, Польша и Чехия оказались лидерами, среди стран, которые предоставили убежище украинцам. Германия приняла наибольшее количество беженцев, на ее долю приходится почти треть всех украинцев, ищущих защиту в ЕС. За ней следует Польша с 22,1% и Чехия — с 8,9%. Эти страны стали не только убежищем, но и местом новой надежды для многих.Так, в начале 2024 года число украинцев, которые выехали в Европу, снова возросло. Больше всего украинцев приехало Германию, Чехию и Испанию. В то же время, некоторые страны столкнулись с массовым выездом украинских беженцев. Значительное сокращение количества украинцев наблюдалось в Италии, Польше, а также в Эстонии, Франции и Люксембурге.Эта динамика может быть обусловлена различными факторами, включая экономические возможности, социальную адаптацию и уровень интеграции в общество принимающей страны. Также на выбор миграционного направления влияют и семейные связи, и общественно-политическая обстановка в странах ЕС.Ранее, “Комментарии” писали, что по официальным данным Пограничного агентства Канады, с момента начала полномасштабного вторжения более 248 тысяч украинских беженцев приехали в Канаду в поисках нового домаНапомним, что Нидерланды планируют принять новые обязательства для украинских беженцев . Одна из инициатив предлагает ежемесячно взимать 350 евро с работающих украинцев.

Украинцы выезжают из популярной страны ЕС