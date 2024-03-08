Стало известно, сколько украинских беженцев живут в Канаде.

По официальным данным Пограничного агентства Канады, с момента начала полномасштабного вторжения более 248 тысяч украинских беженцев приехали в Канаду в поисках нового дома.

Канада уже приняла около 250 тысяч украинских беженцев

В марте 2022 года Канада начала уникальную программу "Канадско-украинское разрешение на экстренные поездки" (CUAET). Инициатива была создана как ответ на острую потребность оказать срочную помощь и защиту украинцам, стремящимся уйти от ужасов войны.

Программа CUAET открыла дверь в новую жизнь, предлагая трехлетние разрешения на работу и проживание, финансовую поддержку и возможность временного бесплатного поселения.

Важность этой программы нельзя переоценить, учитывая, что общее количество поданных заявок на получение этой визы приближалось к 1,2 млн, из которых более 960 тысяч уже получили одобрение. Это свидетельствует о масштабах потребности и желания жителей Украины найти безопасное место во время войны. Хотя программа была временной и прием новых заявок на нее уже закрыт, владельцы виз имеют возможность приехать в Канаду до конца марта, чтобы воспользоваться предоставленной им возможностью.

Канадское правительство объявило о введении новой миграционной программы, направленной на поддержку определенных категорий украинцев, стремящихся остаться в Канаде на постоянной основе. Это шаг к созданию устойчивых путей интеграции для тех, кто считает Канаду своим новым домом, открывая перед ними новые горизонты возможностей.

Напомним, что Нидерланды планируют принять новые обязательства для украинских беженцев. Одна из инициатив предлагает ежемесячно взимать 350 евро с работающих украинцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Норвеги есть скандал из-за украинских беженцев. Действия норвежского города назвали расистскими.