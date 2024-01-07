Украинские беженцы теряют помощь в одной из стран

Украинские беженцы в Шотландии лишатся возможности получить льготное жилье на короткое время при переезде в страну. Ранее беженцев из Украины могли бесплатно поселить в отелях или на круизных лайнерах. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Scotsman.



В Шотландии отменят бесплатное жилье для беженцев из Украины. Фото из открытых источников

В прошлом году правительство Шотландии выделило около 10 миллионов фунтов для местных советов на финансирование жилья для украинских беженцев. Однако перед Рождеством к местным властям пришло сообщение, что правительство страны не сможет возобновить программу в 2024 году из-за финансовых затруднений.

На такие сообщения негативно отреагировали представители региональных властей Шотландии. Заместитель председателя городского совета Эдинбурга Меди Уотт назвала такое сообщение "шоком", особенно для поддержки тысяч людей, пострадавших от российской агрессии и начинающих новую жизнь в Шотландии.

Также отрицательно отреагировала и шотландская оппозиция на правительственное сообщение о сокращении помощи украинцам.

"Было бы предательством, если бы SNP не выдержала своей высокой риторики с первых дней этого кризиса и нарушила свои обещания убегающим от этой ужасной войны", — заявил депутат от Лейбористской партии Марк Гриффин.

Другой депутат Алекс Коул-Гамильтон, принявший беженцев из Украины также раскритиковал шотландское правительство, отметив, что провластная партия получила положительную "прессу и фотографии" помощи мигрантам, однако теперь им "безразличны украинские беженцы".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ирландия, предлагавшая самые большие выплаты для украинских беженцев, сокращает их в 6 раз.

Также "Комментарии" писали о Норвегии, которая сделала предупреждение для украинских беженцев.