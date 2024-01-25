Украинские беженцы массово покидают Польшу: в какие страны едут

Украинские беженцы, которые в начале полномасштабного вторжения России нашли убежище в Польше, начали массово покидать страну. Они стремятся найти лучшие условия жизни в других европейских странах. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание RP.



Украинские беженцы. Фото из открытых источников

В Управлении социального страхования (ZUS) Польши подсчитали, что в декабре 2023 года взносы в госучреждение платят 759 тыс. украинцев. Однако эти показатели меньше на 6,9 тыс. по сравнению с ноябрем. И подобная тенденция наблюдается некоторое время в 2023 году. Таким образом, украинские беженцы уезжают из Польши в другие страны.

Подобные тенденции подтверждают данные Евростата, фиксирующие значительный рост украинских беженцев в других европейских странах. Что может служить подсказкой, в какие страны пытаются попасть украинские беженцы.

Больше всего новых украинских беженцев зафиксировали в Германии – 275,4 тыс. за год. Следующими идут Нидерланды – 35,5 тыс. и Норвегия – 33,2 тыс. беженцев.

Кроме Польши, украинцы массово покидают и Чехию. За год из страны выехало более 55 тыс. украинских беженцев, имевших временную защиту в стране.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Польша готовит перемены для беженцев из Украины. Польское правительство планирует продлить статус временной помощи для украинских беженцев до конца сентября 2024, а за это время разработать программу, которая будет включать уменьшение льгот, в частности выплаты на детей. Кроме того, обсуждается возможность отмены статуса украинским беженцам, если они будут покидать Польшу для визитов в Украину.

Также "Комментарии" писали о польском генерале, который призвал депортировать украинских мужчин для войны в Украине.