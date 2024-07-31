Украинка рассказала о минусах жизни в Германии: от высоких налогов до бюрократии

После полномасштабного вторжения России, Евгенией Шевчук стала одной из 1,65 млн украинских беженцев, нашедших убежище в Германии. После года пребывания за границей украинка поделилась некоторыми негативными аспектами жизни в Германии.



Украинские беженцы сталкиваются с недостатками жизни в Германии. Фото из открытых источников

Евгения Шевчук ведет YouTube-канал "Немецкий в кулуарах", в котором рассказывает о немецком языке и жизни в Германии. В одном из видео украинская беженка указала на минусы жизни в Германии.

Высокие налоги

Одним из самых больших минусов, по словам Евгении, оказались высокие налоги, которые достигают 40-45% от дохода. В Германии налоговая система базируется на шести категориях, зависящих от социального статуса человека. Например, одинокие и холостые люди обычно относятся к первой категории с самыми высокими налогами. Семейные пары могут выбирать из категорий III, IV или V. Это означает, что холостые люди часто платят больше, чем женатые.

Высокие цены на жизнь

Еще одним значительным недостатком у Германии стали высокие цены, особенно за аренду жилья. Евгения рассказывает, что в большинстве крупных немецких городов тяжело найти квартиру дешевле тысячи евро в месяц. Из-за высокой цены некоторые арендуют квартиры без мебели, чтобы снизить стоимость.

Обязательное медицинское страхование

Медицинское страхование в Германии обязательно для всех. Для беженцев оно оплачивается государством, а для работающих беженцев 50% покрывает работодатель, а остальное платит сам работник. Хотя медицинская система в Германии на высоком уровне, это касается преимущественно серьезных заболеваний. Евгения отмечает, что при обычных болезнях качество медицинских услуг плохое. Например, когда у нее болела нога, она записалась на прием к врачу через три недели. Когда он ее осмотрел, то заявил, что ничего не обнаружил. Украинка также отмечает, что во время вызова скорой нужно знать, подпадает ли причина под правила. Если же нет, то придется заплатить высокую сумму за приезд скорой помощи.

Проблемы с транспортом

Германия располагает развитой транспортной сетью с современными поездами. По ее словам, поезда чистые, современные и оцифрованные, однако, украинка указывает на главную особенность немецких поездов — они постоянно опаздывают.

Бюрократия

Украинка считает, что один из самых больших вызовов, с которым сталкиваются беженцы в Германии, — это бюрократия. Оформление любых документов требует заполнения большого количества бумажных форм и почти все осуществляется через почту. По ее словам, это значительно усложняет и замедляет процессы.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что Евгения назвала четыре преимущества жизни в Германии.

Также "Комментарии" писали об украинской беженке в США, которая рассказала шокирующие открытия об американских мужчинах.