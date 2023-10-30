Украинцы массово выбирают эту страну: в последние месяцы количество беженцев резко увеличилось.

Норвегия – одна из стран, в которую массово начали приезжать украинские беженцы. Местные власти объявили, что столкнулись с проблемой размещения новоприбывших и не успевают создать центры приема убегающих от войны украинцев.



Украинские беженцы массово приезжают в Норвегию. Фото из открытых источников

Всего в Норвегии зарегистрировано более 65 тыс. украинских беженцев, из них 29 тыс. прибыли в этом году. По данным норвежского правительства, в последние полтора месяца в страну приезжает более 1000 украинцев еженедельно, что соответствует таким же высоким показателем, как в начале российского вторжения.

"Это новая ситуация, которая оказывает давление как на нашу систему приема, так и на урегулирование, и мы должны внимательно следить за ней в будущем", — сообщила министр юстиции и чрезвычайных ситуаций Норвегии Эмили Энгер Мель.

Мель рассказала, что Норвегия не успевает разместить всех беженцев, потому вскоре создаст около 2-3 тыс. дополнительных мест для приема. Там украинские беженцы находятся, пока не найдут себе постоянное жилье.

Правительство Норвегии опасается, что не сможет принимать всех беженцев. Таким образом, Норвегия надеется создать новую программу, которая позволит украинским беженцам быстрее адаптироваться к новым условиям и самостоятельно себя обеспечивать.

"Украинцы и хотят, и должны стать ресурсом общества, и важно, чтобы власть этому способствовала. Именно поэтому мы оттачиваем программу с целью скорее привлечь к работе еще больше людей", – говорит министр занятости и инклюзии Тонье Бренна.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что три страны готовы платить беженцам для возвращения в Украину.

Также "Комментарии" писали о том, что получают и планируют украинцы в Ирландии.