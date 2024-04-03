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У украинских беженцев забирают детей за границей: где худшая ситуация

Из-за незнания закона и проблем с документами в странах ЕС, у украинских беженцев забирают детей.

сегодня, 11:45
Автор:
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Slava Kot
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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал о случаях, когда за границей у украинских беженцев забирают детей. По состоянию на конец 2023 года 255 украинских детей забрали у беженцев местные социальные службы.

У украинских беженцев забирают детей за границей: где худшая ситуация

В странах ЕС забирают детей у украинских беженцев. Фото из открытых источников

В интервью NV Дмитрий Лубинец рассказал, что с начала полномасштабного вторжения увеличилось количество случаев, когда у родителей или опекунов забирают детей социальные службы в странах ЕС.

Омбудсмен объясняет, что среди основных причин изъятия украинских детей от родителей стало отсутствие соответствующих документов. Еще одной причиной стало ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по законодательству Европейского Союза. В этот список входит физическое влияние на ребенка, повышение голоса или случаи, когда ребенка оставили на длительное время без присмотра.

Кроме того, социальные службы в странах ЕС могут забрать ребенка не только из-за проблем с документами и действий родителей. Еще одним критерием для извлечения ребенка может являться пропуск в школе, а также агрессивное поведение детей.

Дмитрий Лубинец сообщил, что известно о 255 случаях, когда соцслужбы забрали украинских детей из семей беженцев. По его словам, больше всего таких случаев в Германии, где забрали 71 ребенка. Дальше Польша – 33, Италия – 25, Чехия – 24 и Швеция – 17.

В настоящее время омбудсмен по правам человека пытается вернуть изъятых детей к родителям, а также добавляет, что большинство случаев можно было бы избежать, если бы украинские беженцы лучше знали законодательство стран ЕС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Верховной Раде предлагается увеличить выплаты при рождении ребенка в Украине.

Также "Комментарии" писали, почему во Франции так мало украинских беженцев.




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Источник: https://life.nv.ua/ukr/lyudi/viluchennya-ditey-v-ukrajinok-yak-diyut-socsluzhbi-za-kordonom-i-shcho-mozhna-vdiyati-poyasniv-lubinec-50406145.html
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