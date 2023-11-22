Тысячи украинских беженцев могут стать бездомными: в какой стране возникла проблема

Британский Красный Крест провел исследование и обнаружил, что тысячи украинских беженцев до конца финансового года могут оказаться без крыши над головой. Чтобы предотвратить такой сценарий, благотворительные организации призывают выделить дополнительное финансирование для беженцев из Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.



Бездомный в Великобритании. Фото из открытых источников

Новый отчет указывает, что около 6 тысяч семей украинских беженцев в Британии могут стать бездомными до конца марта 2024 года. Из них 5 тыс. будут иметь статус "базовой формы бездомности" — будут спать на улице или будут проживать в общежитиях или знакомых. Такие показатели выше, чем в 2022 и 2023 годах на 13%. Кроме того, у украинских беженцев риск в четыре раза чаще стать бездомными, чем у британцов.

Беженцы из Украины находятся в Великобритании по двум программам: Homes for Ukraine – принимают беженцев британские граждане в своих домах; Ukraine Family Schem – украинские беженцы приезжают к своим родственникам.

Согласно исследованиям, именно по программе Homes for Ukraine беженцы рискуют стать бездомными. Проблемы для беженцев по поводу потери крыши над головой связывают с несколькими факторами: ухудшение отношений с владельцами дома, языковой барьер и проблемы понимания ситуации на рынке жилья.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что дети-беженцы из Украины рассказали о жизни в Польше. Они назвали три основных проблемы, с которыми столкнулись за рубежом.

Также "Комментарии" писали, что в некоторых европейских странах украинские беженцы могут получать выплаты на помощь в несколько раз больше средней зарплаты в Украине.