logo

BTC/USD

36558.76

ETH/USD

2033.17

LTC/USD

67.80

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

41.05

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Беженцы Тысячи украинских беженцев могут стать бездомными: в какой стране возникла проблема
commentss НОВОСТИ Все новости

Тысячи украинских беженцев могут стать бездомными: в какой стране возникла проблема

К концу марта 2024 года несколько тысяч беженцев из Украины в Великобритании могут потерять крышу над головой.

сегодня, 15:50
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Британский Красный Крест провел исследование и обнаружил, что тысячи украинских беженцев до конца финансового года могут оказаться без крыши над головой. Чтобы предотвратить такой сценарий, благотворительные организации призывают выделить дополнительное финансирование для беженцев из Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Тысячи украинских беженцев могут стать бездомными: в какой стране возникла проблема

Бездомный в Великобритании. Фото из открытых источников

Новый отчет указывает, что около 6 тысяч семей украинских беженцев в Британии могут стать бездомными до конца марта 2024 года. Из них 5 тыс. будут иметь статус "базовой формы бездомности" — будут спать на улице или будут проживать в общежитиях или знакомых. Такие показатели выше, чем в 2022 и 2023 годах на 13%. Кроме того, у украинских беженцев риск в четыре раза чаще стать бездомными, чем у британцов.


Беженцы из Украины находятся в Великобритании по двум программам: Homes for Ukraine – принимают беженцев британские граждане в своих домах; Ukraine Family Schem – украинские беженцы приезжают к своим родственникам.

Согласно исследованиям, именно по программе Homes for Ukraine беженцы рискуют стать бездомными. Проблемы для беженцев по поводу потери крыши над головой связывают с несколькими факторами: ухудшение отношений с владельцами дома, языковой барьер и проблемы понимания ситуации на рынке жилья.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что дети-беженцы из Украины рассказали о жизни в Польше. Они назвали три основных проблемы, с которыми столкнулись за рубежом.

Также "Комментарии" писали, что в некоторых европейских странах украинские беженцы могут получать выплаты на помощь в несколько раз больше средней зарплаты в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/world/2023/nov/21/ukrainian-refugee-families-in-uk-at-risk-of-homelessness-this-winter
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!