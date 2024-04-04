Страны из которых выехало больше всего беженцев: на каком месте Украина

Согласно данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) в мире зарегистрировано около 30 млн. международных беженцев. Половина всех международных беженцев происходит из трех стран: Сирия, Афганистан и Украина.



Международные беженцы. Фото из открытых источников

По данным ООН по состоянию на середину 2023 года всего в мире насчитывалось около 100 млн беженцев. Эта цифра включает 57 млн беженцев внутри страны, 30 млн международных беженцев, находящихся в другой стране, еще 6 млн переселенцев, ищущих убежища в новой стране и несколько миллионов других лиц, в том числе тех, кто не имеет гражданства. Как отмечает ООН, половина беженцев во всем мире – это дети.

Больше всего международных беженцев происходит из Сирии – 6,5 млн человек. Конфликт в Сирии начался 15 марта 2011 с протестов против власти и постепенно перерос в восстание и гражданскую войну в 2012 году.

По данным ООН второй страной по численности беженцев стал Афганистан – 6,1 млн. Война, продолжавшаяся с 2001 по 2021 год, заставила афганцев массово покидать страну. Новая волна беженцев была зафиксирована после окончания войны, когда победу одержало радикальное исламское движение Талибан.

Третьей страной по численности беженцев стала Украина. С начала полномасштабного вторжения России в 2022 году страну оставило более 5,8 млн. беженцев. Еще около 4 млн. украинцев считают внутриперемещенными лицами.

10 стран из которых выехало больше всего беженцев по данным UNHCR:

1. Сирия – 6,5 млн;

2. Афганистан – 6,1 млн;

3. Украина – 5,8 млн;

4. Южный Судан – 2,2 млн;

5. Мьянма – 1,2 млн;

6. Судан – 1 млн;

7. ДР Конго – 0,95 млн;

8. Сомали – 0,81 млн;

9. Центральноафриканская Республика – 0,75 млн;

10. Эритрея – 0,53 млн.

Еще около 4,4 млн беженцев происходят из других стран.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько украинских беженцев готовы вернуться в Украину в ближайшее время.

Также "Комментарии" писали о том, что у украинских беженцев в странах ЕС забирают детей.