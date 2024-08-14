Стало известно, кто больше не сможет оформлять водительское удостоверение за рубежом

С 13 августа в Украине вступило в силу новое правило: украинцы за границей в возрасте от 18 до 69 лет, которые не обновили свои данные в воинском учете, больше не могут получать или обменивать водительские права, а также регистрировать автомобили. Это решение затрагивает тысячи украинцев, проживающих за пределами страны.

Украинцы за границей не могут оформлять водительское удостоверение

По новым правилам, миграционные службы за рубежом не будут принимать документы на получение или обмен водительских удостоверений, а также на регистрацию транспорта. Также нельзя будет получить права по почте.

Это изменение уже вызвало много обсуждений среди украинцев, живущих за границей. Многие говорят, что это усложнит их жизнь и лишит возможности легально управлять автомобилем в стране пребывания. Также это касается и тех, кто планировал вернуться на родину для обновления документов.

Читайте также на портале “Комментарии” — Украинские мужчины призывного возраста, находящиеся в Германии, сталкиваются с новыми трудностями при оформлении паспортных документов. Земля Гессен отказывается выдавать им заменители загранпаспортов, аргументируя это тем, что у них есть возможность вернуться в Украину для оформления документов и прохождения военной службы.

“Комментарии” также писали, что Евростат опубликовал новую статистику о беженцах из Украины и обнаружил, что в нескольких странах ЕС их количество увеличилось, в то время как в других – уменьшилось. Согласно данным Евростата, по состоянию на 30 июня 2024 года статус временной защиты в ЕС получили около 4,32 млн беженцев из Украины.

