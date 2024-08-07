Просроченный паспорт: какие проблемы ждут украинских беженцев

Украинские мужчины призывного возраста, находящиеся в Германии, сталкиваются с новыми трудностями при оформлении паспортных документов. Земля Гессен отказывается выдавать им заменители загранпаспортов, аргументируя это тем, что у них есть возможность вернуться в Украину для оформления документов и прохождения военной службы.

Украинские беженцы в Германии сталкиваются с новыми паспортными проблемами

Эта позиция нашла поддержку в Бундестаге, где политики выражают недовольство тем, что некоторые украинские мужчины уклоняются от своей обязанности защищать страну.

Юридические основания для отказа

Немецкое законодательство предусматривает выдачу заменителей паспортов иностранцам только при условии, что они не могут получить документ в своей стране, выполнив все необходимые условия. Среди этих условий прямо указано прохождение военной службы и выполнение других гражданских обязанностей.

Хотя решение земли Гессен стало прецедентом, другие земли пока не заняли четкую позицию по этому вопросу. В министерствах нескольких земель заявили, что каждый случай будет рассматриваться индивидуально, но не уточнили, выдаваться ли заменители паспортов украинским мужчинам.

Просроченный загранпаспорт не влияет на статус временной защиты, предоставляемый украинским беженцам в Германии до марта 2025 года. Однако отсутствие действительного паспорта может создать проблемы при поездках за границу, регистрации брака и других ситуациях.

Организация ProAsyl, которая защищает права беженцев, советует украинским мужчинам, которым нужен документ, но не готовы возвращаться в Украину, все же обращаться в немецкие органы власти с просьбой о выдаче заменителя паспорта. В случае отказа рекомендуется искать правовую помощь для решения этого вопроса.

Читайте на портале "Комментарии" — В Швейцарии украинские беженцы сталкиваются с новыми трудностями. Швейцарское правительство стало более жестко проверять заявления на временную защиту, что приводит к большему количеству отказов. По информации с местного сайта swissinfo.ch, около 2500 украинцев уже получили отказ на свои заявления о защите от начала войны.