logo

BTC/USD

17423.27

ETH/USD

1270.94

LTC/USD

73.27

USD/UAH

39.75

EUR/UAH

42.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Беженцы Сколько украинских беженцев желает остаться в Германии. Названная цифра
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько украинских беженцев желает остаться в Германии. Названная цифра

Недавний опрос в Германии показал, сколько беженцев из Украины планирует остаться в стране навсегда.

сегодня, 19:20
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев и Федеральный институт исследований народонаселения провели исследование "Беженцы из Украины в Германии – бегство, прибытие и жизнь", согласно которому определили, что 26% украинцев хотят остаться в Германии навсегда. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкое издание DW .

Сколько украинских беженцев желает остаться в Германии. Названная цифра

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

В репрезентативном исследовании приняли участие 11 тыс. украинцев из более миллиона, находящихся в Германии . Согласно результатам, стало известно, что 34% украинцев хотели бы покинуть страну и вернуться в Украину, 11% заявили, что планируют пожить в Германии несколько лет, а 26% решили остаться, если будет такая возможность. 2% заявили, что планируют покинуть Германию в течение года. Остальные, 27% опрошенных не определились со своим будущим. В общей сложности 76% опрошенных считают, что они желательны в стране.

Среди причин, почему украинские беженцы приехали в Германию чаще всего называли своих родственников, друзей и знакомых, проживающих в стране. Также украинцы упоминали о социальном обеспечении, соблюдении прав человека, культуре и экономике страны. 18% беженцев из Украины отметили, что в Германии оказались случайно.

Среди взрослых беженцев из Украины 80% — женщины, из которых 90% имеют детей школьного возраста.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Германия отправит в Украину тяжелое вооружение, а недавно на украинском фронте видели технику немецкого производства, которая не была анонсирована в публичных документах.

Также "Комментарии" писали о канцлере Германии, который заявил о возможности будущего сотрудничества с Россией.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dw.com/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!