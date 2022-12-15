Сколько украинских беженцев желает остаться в Германии. Названная цифра

Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев и Федеральный институт исследований народонаселения провели исследование "Беженцы из Украины в Германии – бегство, прибытие и жизнь", согласно которому определили, что 26% украинцев хотят остаться в Германии навсегда. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкое издание DW .

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

В репрезентативном исследовании приняли участие 11 тыс. украинцев из более миллиона, находящихся в Германии . Согласно результатам, стало известно, что 34% украинцев хотели бы покинуть страну и вернуться в Украину, 11% заявили, что планируют пожить в Германии несколько лет, а 26% решили остаться, если будет такая возможность. 2% заявили, что планируют покинуть Германию в течение года. Остальные, 27% опрошенных не определились со своим будущим. В общей сложности 76% опрошенных считают, что они желательны в стране.

Среди причин, почему украинские беженцы приехали в Германию чаще всего называли своих родственников, друзей и знакомых, проживающих в стране. Также украинцы упоминали о социальном обеспечении, соблюдении прав человека, культуре и экономике страны. 18% беженцев из Украины отметили, что в Германии оказались случайно.

Среди взрослых беженцев из Украины 80% — женщины, из которых 90% имеют детей школьного возраста.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Германия отправит в Украину тяжелое вооружение, а недавно на украинском фронте видели технику немецкого производства, которая не была анонсирована в публичных документах.

Также "Комментарии" писали о канцлере Германии, который заявил о возможности будущего сотрудничества с Россией.

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