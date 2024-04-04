Сколько украинских беженцев готовы вернуться в Украину в ближайшее время

Большинство украинских беженцев не собираются возвращаться в Украину в ближайшие 6 месяцев, а планируют оставаться в принявшей их стране. Несмотря на это, украинцы за рубежом в общем хотят вернуться в Украину, но в будущем.



Украинские беженцы. Фото из открытых источников

Организация IMPACT провела исследование украинских беженцев и их желание вернуться в Украину. Оказалось, что больше всего украинских беженцев, которые хотят вернуться в Украину, находятся в Польше. Общее же количество беженцев из Украины, которые собираются вернуться, составляет 70%.

Однако возвращения не следует ожидать в ближайшем будущем. Как показывает опрос, большинство украинских беженцев планирует оставаться за рубежом.

"Однако подавляющее большинство, а именно 88%, планируют остаться в стране, в которой они находятся, по крайней мере, еще на 6 месяцев", — сообщили в Обществе Красного Креста Украины.

По состоянию на начало 2024 года за границей находятся около 6,2 млн. украинских беженцев. Среди основных причин, почему они хотят вернуться в Украину, были названы тоска по дому и желание воссоединиться с семьей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в странах Европейского Союза забирают детей у украинских беженцев. Это происходит по нескольким причинам, в частности, проблемам с документами, а также ненадлежащему родительскому воспитанию.

Также "Комментарии" писали о трех лучших странах для украинских беженцев в 2024 году. В список попала соседняя Польша, а также еще одна страна из Европейского Союза — Германия. Третьей страной с самыми лучшими условиями для украинцев стала Канада.