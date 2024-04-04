Сколько украинских беженцев готовы вернуться в Украину в ближайшее время

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Slava Kot
Большинство украинских беженцев не собираются возвращаться в Украину в ближайшие 6 месяцев, а планируют оставаться в принявшей их стране. Несмотря на это, украинцы за рубежом в общем хотят вернуться в Украину, но в будущем.
Украинские беженцы. Фото из открытых источников
Организация IMPACT провела исследование украинских беженцев и их желание вернуться в Украину. Оказалось, что больше всего украинских беженцев, которые хотят вернуться в Украину, находятся в Польше. Общее же количество беженцев из Украины, которые собираются вернуться, составляет 70%.
Однако возвращения не следует ожидать в ближайшем будущем. Как показывает опрос, большинство украинских беженцев планирует оставаться за рубежом.
По состоянию на начало 2024 года за границей находятся около 6,2 млн. украинских беженцев. Среди основных причин, почему они хотят вернуться в Украину, были названы тоска по дому и желание воссоединиться с семьей.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в странах Европейского Союза забирают детей у украинских беженцев. Это происходит по нескольким причинам, в частности, проблемам с документами, а также ненадлежащему родительскому воспитанию.
Также "Комментарии" писали о трех лучших странах для украинских беженцев в 2024 году. В список попала соседняя Польша, а также еще одна страна из Европейского Союза — Германия. Третьей страной с самыми лучшими условиями для украинцев стала Канада.
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