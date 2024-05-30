Сколько украинцев получили граждансвто в Германии в 2023 году

В 2023 году Германия установила новый рекорд, предоставив гражданство 200,095 человек, что на 19% больше по сравнению с предыдущим годом. Это стало наибольшим количеством новых граждан с 2000 года, согласно данным Федерального статистического управления Германии.

Гражданство Германии получили рекордное число иностранцев

Германия продолжает быть важным прибежищем для многих, стремящихся к стабильности и новым возможностям. В прошлом году, большинство новых граждан прибыли из Сирии (75,485 человек), Турции (10,735), Ирака (10,710), Румынии (7,575) и Афганистана (6,520).

Украина также представлена в этом списке, с почти 6,000 новыми гражданами, из которых 7% проживали в Германии не менее 10 лет, а 5.3% — не менее 6 лет. Возрастающая тенденция наблюдается и среди израильских граждан, число заявлений на получение гражданства которых резко увеличилось в 2024 году.

Ключевым изменением в немецком законодательстве станет новый закон о двойном гражданстве, вступающий в силу 27 июня 2024 года. Ожидается, что он облегчит процесс натурализации и укрепит мультикультурный характер страны. Поддерживать людей в этом процессе будет новая онлайн-платформа, запуск которой запланирован на тот же день.

Ранее “Комментарии” писали, что Германия предоставляет значительную поддержку украинским беженцам, включая выплаты на жизнеобеспечение и жилье. На портале germany4ukraine.de размещена важная информация для украинцев, которые планируют воспользоваться этой помощью

Однако, министр внутренних дел Баварии и представитель партии Христианско-социальный союз Йоахим Геррманн заявил, что Германия должна отменить какие-либо льготы и выплаты для украинских беженцев мужчин призывного возраста, избегающих мобилизации находясь за границей.

