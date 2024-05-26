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В Германии сделали решительное заявление по поводу украинских беженцев

Мужчинам беженцам из Украины призвали отменить льготы и социальную помощь, чтобы мотивировать их ехать защищать страну от российской агрессии.

сегодня, 16:00
Автор:
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Slava Kot
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Министр внутренних дел Баварии и представитель партии Христианско-социальный союз Йоахим Геррманн заявил, что Германия должна отменить какие-либо льготы и выплаты для украинских беженцев мужчин призывного возраста, избегающих мобилизации находясь за границей.

В Германии сделали решительное заявление по поводу украинских беженцев

Украинские беженцы. Фото из открытых источников

В интервью WELT TV Йоахим Геррманн заявил, что в Германии находится около миллиона украинских беженцев, в том числе из них 200 тыс. это мужчины призывного возраста, которые могли бы воевать против России.

"Не может быть так, чтобы мы их приняли и тем самым позволили им избежать срочной военной службы", – заявил Геррманн.

Немецкий политик отмечает, что неправильно оказывать поддержку Украине, ведущей войну против России, однако одновременно у нее "забирать солдат".

Представитель партии Христианско-социальный союз призывает пересмотреть политику помощи украинским беженцам не только в Германии, но и на общеевропейском уровне, чтобы отменить помощь или льготы украинским мужчинам, избегающим войны в Украине.

"Минимум – мы не будем платить денег таким гражданам, особенно мужчинам, которые фактически обязаны служить на своей Родине и нужны там для защиты мира и свободы. Не может быть бонусов для дезертиров", – добавил Йоахим Геррманн.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Министерстве внутренних дел Германии призвали ввести режим равномерного распределения украинских беженцев по странам Европы. В МВД Германии это объяснили значительно большим давлением на страну, сравнив, что Франция приняла в 20 раз меньше беженцев из Украины.

Также "Комментарии" писали, что украинские беженцы массово покидают некоторые европейские страны.



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Источник: https://www.bild.de/politik/inland/knallhart-forderung-aus-bayern-kein-buergergeld-fuer-fahnenfluechtige-665033255aa3a075b8f07345
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