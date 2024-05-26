В Германии сделали решительное заявление по поводу украинских беженцев

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Slava Kot
Министр внутренних дел Баварии и представитель партии Христианско-социальный союз Йоахим Геррманн заявил, что Германия должна отменить какие-либо льготы и выплаты для украинских беженцев мужчин призывного возраста, избегающих мобилизации находясь за границей.
Украинские беженцы. Фото из открытых источников
В интервью WELT TV Йоахим Геррманн заявил, что в Германии находится около миллиона украинских беженцев, в том числе из них 200 тыс. это мужчины призывного возраста, которые могли бы воевать против России.
Немецкий политик отмечает, что неправильно оказывать поддержку Украине, ведущей войну против России, однако одновременно у нее "забирать солдат".
Представитель партии Христианско-социальный союз призывает пересмотреть политику помощи украинским беженцам не только в Германии, но и на общеевропейском уровне, чтобы отменить помощь или льготы украинским мужчинам, избегающим войны в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Министерстве внутренних дел Германии призвали ввести режим равномерного распределения украинских беженцев по странам Европы. В МВД Германии это объяснили значительно большим давлением на страну, сравнив, что Франция приняла в 20 раз меньше беженцев из Украины.
Также "Комментарии" писали, что украинские беженцы массово покидают некоторые европейские страны.
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