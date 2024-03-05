Польша на пути к реформам: новые ограничения для украинских беженцев

В свете последних событий польские власти активно работают над тем, чтобы ограничить выплаты украинским беженцам. Об этом сообщает польское издание Gazeta Prawna. Журналисты анонсируют значительные изменения, ожидающие беженцев в ближайшем будущем.

Украинцам в Польше хотят ввести ограничения в выплатах

"Опрос, проведенный в воеводских управлениях, показывает, что большинство замечаний касаются объема поддержки, оказываемой воеводами и органами местного самоуправления. Однако есть и требования усилить действующие правила для устранения злоупотреблений", — говорится в материале.

Среди инициатив следует выделить отмену статуса временной защиты для лиц, покидающих территорию Польши без веских причин даже на один день. Сейчас этот статус аннулируется после 30-дневного пребывания вне страны.

Кроме того, обсуждается отмена одноразовой помощи вновь прибывшим из Украины, которая была введена для покрытия первичных потребностей беженцев. Решение аргументируется уменьшением количества лиц, нуждающихся в немедленной эвакуации из Украины.

Ожидается, что новые правила вступят в силу после 30 июня 2024, однако подробная информация об изменениях еще должна быть обнародована. В то же время усилия направлены на создание единого реестра выплат, чтобы предотвратить возможность получения помощи одновременно из нескольких источников.

Напомним, что министр иностранных дел Чехии Вит Ракушан подтвердил продолжение помощи украинским беженцам во время своего визита в Украину. В ходе встречи с украинским министром внутренних дел Денисом Клименко Ракушан заверил, что Чехия будет продолжать помогать украинцам, которые ищут временную защиту в ее пределах.

Ранее "Комментарии" писали, что в 2024 году страны ЕС продолжают принимать украинцев, предлагая не только убежище, но и реальную поддержку нового начала. "Комментарии" нашли топ-3 страны, предоставившие лучшие условия для украинских беженцев.