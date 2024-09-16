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Новое предложение шведского правительства мигрантам: 34 000 долларов за билет домой

Шведское правительство готово платить мигрантам за возвращение на родину

16 сентября 2024, 20:05
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Черновалова Кристина

В рамках радикальных изменений в миграционной политике Швеция устанавливает новые финансовые стимулы для мигрантов, беженцев и соискателей политического убежища, предлагая им большую сумму в размере 350,000 шведских крон (около $34,000) за добровольное возвращение на родину с 2026 года.

Новое предложение шведского правительства мигрантам: 34 000 долларов за билет домой

Шведское правительство увеличивает выплаты за добровольное возвращение

"Мы сейчас переживаем изменение направления нашей миграционной политики", — заявил министр миграции Йохан Форссель. 

Мигранты могут получить значительно меньшие выплаты за добровольный выезд, такие как 10,000 крон ($950) на взрослого и 5,000 крон ($475) на ребенка, с максимальной суммой 40,000 крон на семью. Увеличение выплат считается критически важным шагом в обеспечении более привлекательных условий для тех, кто заинтересован в возвращении в свои страны.                        

Этническая преступность, растущая среди некоторых мигрантских групп из Африки, Афганистана и Ближнего Востока, стала серьезной проблемой для Швеции.           

Ранее "Комментарии" писали, что по результатам недавнего опроса, проведенного исследовательской организацией STEM, отношение чехов к украинским беженцам остается стабильно положительным, но с признаками "нарастающей осторожности".                                

Читайте на портале “Комментарии” — В первом полугодии 2024 года Чехия "заработала" примерно 175 миллионов евро на налогах и страховых взносах, уплаченных украинскими беженцами, что почти вдвое превысило расходы государства на их поддержку. Об этом сообщает Министерство труда и социальных вопросов Чехии.                             



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Источник: https://www.newsweek.com/sweden-offer-immigrants-34000-leave-country-1953451
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