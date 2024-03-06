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Молдова продлевает поддержку украинским беженцам: на какой срок

Молдова продлила временную защиту для украинцев до 2025 года

сегодня, 13:18
Автор:
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Черновалова Кристина
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Правительство Молдовы объявило о значительном шаге. С началом марта 2024 года и до марта 2025 года, срок предоставления временной защиты для украинцев, ищущих убежище, будет продлен.

Молдова продлевает поддержку украинским беженцам: на какой срок

Молдова продлила временную защиту для украинцев до 2025 года

Срок предоставления временной защиты перемещенным лицам из Украины будет продлен еще на один год, начиная с 1 марта 2024 г. и заканчиваясь 1 марта 2025 год, — говорится в сообщении.

Это решение станет облегчением для более чем 116 тысяч украинцев, которые на данный момент нашли приют в Молдове. Среди них, почти 39 тысяч человек уже зарегистрировались для получения временной защиты, а свыше 30 тысяч получили соответствующие документы, подтверждающие их статус.

Важно отметить, что украинские беженцы, получившие временную защиту в Молдове, обладают правом на трудоустройство без необходимости получения отдельного разрешения на временное проживание с этой целью. Единственное условие — они должны быть зарегистрированы в местном подразделении Национального агентства по занятости.

Такие меры не только обеспечивают украинским переселенцам защиту и поддержку в трудные времена, но и способствуют их интеграции в молдавское общество, предоставляя возможность для работы и самообеспечения. 

Ранее “Комментарии”  сообщали, что в свете последних событий польские власти активно работают над тем, чтобы ограничить выплаты украинским беженцам. Об этом сообщает польское издание Gazeta Prawna. Журналисты анонсируют значительные изменения, ожидающие беженцев в ближайшем будущем.

Напомним, что министр иностранных дел Чехии Вит Ракушан подтвердил продолжение помощи украинским беженцам во время своего визита в Украину. В ходе встречи с украинским министром внутренних дел Денисом Клименко Ракушан заверил, что Чехия будет продолжать помогать украинцам, которые ищут временную защиту в ее пределах.





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