Молдова продлевает поддержку украинским беженцам: на какой срок

Правительство Молдовы объявило о значительном шаге. С началом марта 2024 года и до марта 2025 года, срок предоставления временной защиты для украинцев, ищущих убежище, будет продлен.

Молдова продлила временную защиту для украинцев до 2025 года

Срок предоставления временной защиты перемещенным лицам из Украины будет продлен еще на один год, начиная с 1 марта 2024 г. и заканчиваясь 1 марта 2025 год, — говорится в сообщении.

Это решение станет облегчением для более чем 116 тысяч украинцев, которые на данный момент нашли приют в Молдове. Среди них, почти 39 тысяч человек уже зарегистрировались для получения временной защиты, а свыше 30 тысяч получили соответствующие документы, подтверждающие их статус.

Важно отметить, что украинские беженцы, получившие временную защиту в Молдове, обладают правом на трудоустройство без необходимости получения отдельного разрешения на временное проживание с этой целью. Единственное условие — они должны быть зарегистрированы в местном подразделении Национального агентства по занятости.

Такие меры не только обеспечивают украинским переселенцам защиту и поддержку в трудные времена, но и способствуют их интеграции в молдавское общество, предоставляя возможность для работы и самообеспечения.

Ранее “Комментарии” сообщали, что в свете последних событий польские власти активно работают над тем, чтобы ограничить выплаты украинским беженцам. Об этом сообщает польское издание Gazeta Prawna. Журналисты анонсируют значительные изменения, ожидающие беженцев в ближайшем будущем.

Напомним, что министр иностранных дел Чехии Вит Ракушан подтвердил продолжение помощи украинским беженцам во время своего визита в Украину. В ходе встречи с украинским министром внутренних дел Денисом Клименко Ракушан заверил, что Чехия будет продолжать помогать украинцам, которые ищут временную защиту в ее пределах.