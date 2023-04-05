Компенсация за разрушенное рашистами жилье: Когда и как получить

17 марта Президент Украины подписал закон о компенсациях украинцам за разрушенное в результате войны жилье. Документ начнет действовать через два месяца, потому первые компенсации украинцы могут получить уже в мае. Об этом сообщила глава Комитета ВР по вопросам организации госвласти Елена Шуляк, пишут "Комментарии".

Первые компенсации за разрушенное или поврежденное жилье украинцы могут получить уже в мае

За это время органы местного самоуправления должны создать комиссии при каждом обществе, которые будут организационно и технически помогать людям, что будут обращаться за компенсацией.

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Механизм компенсации подразумевает работу с Реестром поврежденного и разрушенного жилья. К его работе уже присоединились более 600 общин. У каждой общины будет своя очередь, которая будет формироваться автоматически.

Человек сможет сам выбирать населенный пункт, не привязываясь к тому месту, где было разрушено жилье. Использовать сертификат можно в течение пяти лет со дня выдачи, а отчуждать в течение 5 лет, кроме наследования, запрещено. Жилищный сертификат можно будет использовать для приобретения жилья как на вторичном рынке, так и на первичном.

Писали "Комментарии" раньше и о том, что предельный размер компенсации – и денежной, и в виде жилищного сертификата – отсутствует, как и ограничения по местоположению, типу и площади нового жилья, строительство которого будет профинансировано через сертификат.

Речь шла на портале "Комментарии" также о том, что по состоянию на 27.01.2023 года в Украине в результате российской агрессии разрушены 140 тысяч домов, из них 18 тысяч многоэтажек.

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