Компенсация за разрушенное рашистами жилье: Когда и как получить

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Моесеенко Валентина
17 марта Президент Украины подписал закон о компенсациях украинцам за разрушенное в результате войны жилье. Документ начнет действовать через два месяца, потому первые компенсации украинцы могут получить уже в мае. Об этом сообщила глава Комитета ВР по вопросам организации госвласти Елена Шуляк, пишут "Комментарии".
Первые компенсации за разрушенное или поврежденное жилье украинцы могут получить уже в мае
За это время органы местного самоуправления должны создать комиссии при каждом обществе, которые будут организационно и технически помогать людям, что будут обращаться за компенсацией.
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Механизм компенсации подразумевает работу с Реестром поврежденного и разрушенного жилья. К его работе уже присоединились более 600 общин. У каждой общины будет своя очередь, которая будет формироваться автоматически.
Человек сможет сам выбирать населенный пункт, не привязываясь к тому месту, где было разрушено жилье.
Писали "Комментарии" раньше и о том, что предельный размер компенсации – и денежной, и в виде жилищного сертификата – отсутствует, как и ограничения по местоположению, типу и площади нового жилья, строительство которого будет профинансировано через сертификат.
Речь шла на портале "Комментарии" также о том, что по состоянию на 27.01.2023 года в Украине в результате российской агрессии разрушены 140 тысяч домов, из них 18 тысяч многоэтажек.
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