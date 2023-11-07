Какие выплаты получают украинские беженцы в странах Европы: где самая большая сумма помощи

Украинские беженцы, которые ищут убежища в странах Европы, могут рассчитывать на финансовую помощь и другие гуманитарные потребности: временное жилье, одежду, продуктовые наборы, медицинские препараты и прочее. Портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс Enableme собрал список стран с суммой выплат для украинских беженцев.



Сколько платят пособия украинским беженцам в странах Европы. Фото из открытых источников

Финансовая помощь для украинских беженцев в разных странах Европы:

Бельгия – 1140 евро на одного взрослого (44 тыс. грн);

Ирландия – 824 евро (31,8 тыс. грн);

Норвегия – 650 евро (25,1 тыс. грн);

Швейцария – около 518 евро (20 тыс. грн);

Германия – 502 евро (19,4 тыс. грн);

Великобритания – 397 евро (15,3 тыс. грн);

Чехия – 205 евро (7,9 тыс. грн);

Франция – 204 евро (7,9 тыс. грн).

Следует отметить, что у каждой страны есть свои особенности выплат пособия для беженцев. В частности, это зависит от возраста, количества лиц в семье и детей. Кроме того, некоторые страны предлагают бесплатные услуги, в том числе жилье, медицинское страхование, языковые курсы, бесплатное поступление в школу, садики, официальное трудоустройство и другое. В то время как в других странах эти услуги отсутствуют.

Выплаты беженцам из Украины в Бельгии

В Бельгии существует специальная формула для выплат для беженцев. Согласно ей одинокие вынужденно перемещенные лица получают ежемесячно 1140 евро. Однако, если семья из нескольких человек, то каждый член семьи получает по 758 евро, а на каждого ребенка еще до 220 евро.

Денежные выплаты для беженцев в Ирландии

Стандартная денежная помощь для украинских беженцев в Ирландии – 824 евро. Однако при опеке над старшими людьми и детьми существуют дополнительные выплаты до 552 евро в месяц.

Помощь украинским беженцам в Норвегии

Беженцы из Украины в Норвегии после получения временной защиты могут получить ежемесячные выплаты на сумму 650 евро на взрослого и 250-350 евро на каждого ребенка. Во время программы интеграции Норвегия выплачивает 1400 евро, однако беженцы посещают языковые курсы и самостоятельно платят за жилье и коммунальные услуги.

Выплаты для беженцев из Украины в Швейцарии

Швейцария выделяет на каждого беженца 1655 евро в месяц. Однако эти средства не идут на руки беженцам, а попадают в кантоны (области) Швейцарии. Часть этих средств идет на жилье, медицинское страхование и питание, поэтому в зависимости от кантона украинцы получают до 518 евро ежемесячно.

Выплаты для украинских беженцев в Германии

Германия выплачивает денежные средства в зависимости от возраста. Наибольшую сумму – 502 евро получают взрослые одинокие особы и родители одиночки. Совершеннолетние украинцы могут рассчитывать на 451 евро ежемесячно, а наименьшие выплаты за детей в возрасте до 5 лет – 318 евро.

Финансовая помощь для беженцев в Британии

Официально зарегистрировавшиеся в Великобритании беженцы получают деньги в зависимости от возраста и количества членов в семье. Взрослый человек от 25 лет получает 397 евро ежемесячно. Если человеку меньше 25 лет – 314 евро. Однако семья из двух человек может рассчитывать на общие выплаты до 623 евро. Отдельно есть выплаты на детей – 343 евро. Кроме того, в Британии существует также одноразовая помощь по прибытию – 230 евро.

Выплаты для беженцев в Чехии

В первые 6 месяцев украинские беженцы в Чехии могут рассчитывать на финансовую помощь в 205 евро ежемесячно. Дальше сумма уменьшается и для совершеннолетних составляет 190 евро, а лицам до 18 лет – 136 евро.

Помощь украинским беженцам во Франции

Во Франции базовая помощь для беженцев устанавливается за сутки – 6,8 евро, или около 204 евро в месяц. Однако, базовая помощь может увеличиваться в зависимости от количества людей в семье. Например, для семьи из двух человек помощь составляет 10,2 евро в сутки, для троих – 13,6 евро, для четырех – 17 евро.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Швейцария приняла положительное решение для украинских беженцев.

Также "Комментарии" писали о Нидерландах, где местные жители вышли на протест против открытия убежища для беженцев из Украины.