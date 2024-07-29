Фальшивое тепло: украинка раскрывает правду о дружбе с американцами



















Два года назад Мария переехала в США по программе для украинских беженцев U4U. Она начала работать в местной компании и активно общаться с другими эмигрантами и американцами. За это время украинка заметила несколько интересных отличий между украинской и американской культурами.



Беженка из Украины объяснила, какие культурные отличия между украинцами и американцами. Фото из открытых источников

В США Мария начала вести Youtube-канал Robinzona, на котором делится историями о своей жизни в Америке. В одном из выпусков украинка выделила несколько культурных отличий между украинцами и американцами.

Успех по-американски

Мария замечает, что когда в Америке знакомятся с новыми людьми, то первый вопрос, который они задают – это "Чем вы занимаетесь?". В Америке ваша работа определяет вашу личность. Люди здесь ставят большой акцент на карьерных достижениях и финансовом успехе.

По словам Марии, авторитетный человек в США – это, как правило, тот, кто много зарабатывает и имеет значительный авторитет. Ярким примером украинка называет семью Кардашьян или певицу Тейлор Свифт – люди, не только достигшие финансового успеха, но и имеющие огромное социальное влияние.

"Это для них мерило успеха. Чем ты занимаешься, сколько ты зарабатываешь, на кого ты можешь влиять, какие твои рычаги влияния", – говорит Мария.

Украинка также отмечает, что важны не только деньги и власть, а также связи. Большое влияние в США также могут иметь волонтеры, которые знают нужных людей и могут помочь в случае необходимости.

Отношение к работе

По словам Марии, американцы очень серьезно относятся к работе, ведь это не столько выбор, сколько необходимость. В Америке невозможно не работать, если у тебя нет богатых родителей или значительного капитала. Украинка рассказывает, что американцы постоянно работают, часто отказываются от отдыха и такой трудовой этикет может показаться вынужденным культом работы.

"Мы в этом плане гораздо более европейские. Мы знаем, что такое отдыхать, но в то же время мы много работаем. У нас не так, как в Испании, что все закрывается, потому что у них сиеста. Я бы сказала, что в Украине, что-то посредине", — говорит украинка.

Общение и отношения

Общение в Америке часто выглядит функциональным. Люди кажутся вежливыми и приветливыми, но их слова могут быть поверхностными. Они могут спросить "Как дела?" не из-за подлинного интереса, а, потому что это часть культурного этикета. Мария объясняет, что это может показаться фальшивым, но для них это обычная практика. Украинцы, наоборот, могут показаться холодными при первом знакомстве, но, по словам Марии, отношения в Украине часто более глубокие и настоящие.

Мария привела в пример свою подругу американку, которая некоторое время жила в Украине. По ее словам, люди в Украине не ищут зрительный контакт, что вызвало у американки чувство одиночества. Мария объясняет, что в Америке зрительный контакт с незнакомцами означает, что они "признают ваше присутствие".

Однако украинка также указывает, что часто очень теплое общение с американцами не имеет более глубокого контекста.

"Здесь, бывает, что тепло-тепло, а потом глубже копнешь, а там лед. Ты думаешь, Боже мой, зачем такие сиропы мне на уши лили, если сейчас ты этого не имел в виду", — говорит Мария о дружбе с американцами.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что украинская беженка объяснила, что ее шокировало в отношениях с американскими мужчинами.

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