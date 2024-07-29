Фальшивое тепло: украинка раскрывает правду о дружбе с американцами

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Slava Kot
Два года назад Мария переехала в США по программе для украинских беженцев U4U. Она начала работать в местной компании и активно общаться с другими эмигрантами и американцами. За это время украинка заметила несколько интересных отличий между украинской и американской культурами.
Беженка из Украины объяснила, какие культурные отличия между украинцами и американцами. Фото из открытых источников
В США Мария начала вести Youtube-канал Robinzona, на котором делится историями о своей жизни в Америке. В одном из выпусков украинка выделила несколько культурных отличий между украинцами и американцами.
Мария замечает, что когда в Америке знакомятся с новыми людьми, то первый вопрос, который они задают – это "Чем вы занимаетесь?". В Америке ваша работа определяет вашу личность. Люди здесь ставят большой акцент на карьерных достижениях и финансовом успехе.
По словам Марии, авторитетный человек в США – это, как правило, тот, кто много зарабатывает и имеет значительный авторитет. Ярким примером украинка называет семью Кардашьян или певицу Тейлор Свифт – люди, не только достигшие финансового успеха, но и имеющие огромное социальное влияние.
Украинка также отмечает, что важны не только деньги и власть, а также связи. Большое влияние в США также могут иметь волонтеры, которые знают нужных людей и могут помочь в случае необходимости.
По словам Марии, американцы очень серьезно относятся к работе, ведь это не столько выбор, сколько необходимость. В Америке невозможно не работать, если у тебя нет богатых родителей или значительного капитала. Украинка рассказывает, что американцы постоянно работают, часто отказываются от отдыха и такой трудовой этикет может показаться вынужденным культом работы.
Общение в Америке часто выглядит функциональным. Люди кажутся вежливыми и приветливыми, но их слова могут быть поверхностными. Они могут спросить "Как дела?" не из-за подлинного интереса, а, потому что это часть культурного этикета. Мария объясняет, что это может показаться фальшивым, но для них это обычная практика. Украинцы, наоборот, могут показаться холодными при первом знакомстве, но, по словам Марии, отношения в Украине часто более глубокие и настоящие.
Мария привела в пример свою подругу американку, которая некоторое время жила в Украине. По ее словам, люди в Украине не ищут зрительный контакт, что вызвало у американки чувство одиночества. Мария объясняет, что в Америке зрительный контакт с незнакомцами означает, что они "признают ваше присутствие".
Однако украинка также указывает, что часто очень теплое общение с американцами не имеет более глубокого контекста.
Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что украинская беженка объяснила, что ее шокировало в отношениях с американскими мужчинами.
Также "Комментарии" писали о стране, в которой беженцы из Украины рискуют стать бездомными.
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