Еще одна страна в ЕС ужесточает правила для украинских беженцев

Верхняя палата парламента Швейцарии приняла новые правила для предоставления убежища украинцам. Теперь статус временной защиты S будет доступен только тем, кто приехал из оккупированных территорий или районов активных боев.

Изменения в законодательстве Швейцарии: кто из украинцев может рассчитывать на убежище

С марта 2022 года, когда ввели этот статус, Швейцария предоставила помощь тысячам украинцев. Они были размещены по разным кантонам и получали финансовую поддержку. Однако новые изменения ужесточают критерии: те, кто не из зон боевых действий, могут потерять право на убежище.

Эти изменения вызвали споры. Пьер-Ив Майяр, член Совета штатов, высказался против. Он рассказал о беженце из Донбасса, который в итоге переехал в Киев, а затем и в Швейцарию. Майяр поднимает вопрос о том, как таких людей будут классифицировать по новым правилам.

Также обсуждался запрет на въезд для иностранцев, живущих в Украине, и ограничение на повторное получение защиты для тех, кто вернулся на родину больше чем на две недели.

Эксперты говорят, что эти меры могут увеличить число людей, ищущих убежище в других странах ЕС.

Решение еще не окончательное и должно быть утверждено Национальным Советом.

Напомним, что 10 июня президент Польши Анджей Дуда подписал документ, вносящий изменения в закон о помощи беженцам из Украины, ищущих защиты от российской агрессии. Таким образом, украинским беженцам продлили срок пребывания в Польше, однако ввели некоторые ограничения.

Кроме того, Европейская комиссия планирует продлить временную защиту для украинских беженцев до марта 2026 года. Это решение направлено на обеспечение долгосрочной стабильности и безопасности для 4,2 миллиона человек, уже пользующихся правами на временное проживание в государствах Европейского Союза.