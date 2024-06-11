Европейская комиссия планирует продлить временную защиту для украинских беженцев, вынужденных покинуть свои дома из-за российской агрессии, до марта 2026 года. Это решение, как утверждается в заявлении комиссии, направлено на обеспечение долгосрочной стабильности и безопасности для 4,2 миллиона человек, уже пользующихся правами на временное проживание в государствах Европейского Союза.

ЕС может продолжить защиту для украинских беженцев

Учитывая непрерывные военные действия и атаки на гражданскую инфраструктуру в Украине, Еврокомиссия отмечает отсутствие безопасных условий для возвращения беженцев в родные дома. Поэтому продолжение временной защиты считается критически важным шагом в поддержке пострадавших от конфликта.

В рамках этой инициативы Еврокомиссия планирует представить свое предложение министрам государств-членов на заседании Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел, которое состоится 13 июня. После этого окончательное решение о продлении защиты будет принято Советом ЕС.

Напомним, что 10 июня президент Польши Анджей Дуда подписал документ, вносящий изменения в закон о помощи беженцам из Украины, которые ищут защиту от российской агрессии. Таким образом, украинским беженцам продлили срок пребывания в Польше, однако ввели некоторые ограничения.

Кроме того, в своем недавнем выступлении министр развития Германии Свенья Шульце подтвердила, что правительство страны не будет оказывать давление на украинских беженцев, желающих вернуться на родину. По словам Шульце, возвращение должно быть добровольным решением каждого индивидуума, без каких-либо стимулов или премий за возвращение.