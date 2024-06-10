Германия не будет настаивать на возвращении украинских беженцев

В своём недавнем выступлении, министр развития Германии Свенья Шульце подтвердила, что правительство страны не будет оказывать давление на украинских беженцев, желающих вернуться на родину. По словам Шульце, возвращение должно быть добровольным решением каждого индивидуума, без каких-либо стимулов или премий за возвращение.

Германия не будет заставлять украинских беженцев возвращаться домой

"Решение о том, хотят ли они вернуться на родину и когда, остается за украинцами, которые нашли у нас убежище. Германия не оказывает никакого давления и не выплачивает никаких премий за возвращение", — заявила министр в интервью для Spiegel.

Кроме того, Шульце обратила внимание на острый дефицит квалифицированных рабочих рук в Украине. Она подчеркнула, что украинцы, временно проживающие в Германии, Польше и других странах, могут сыграть значимую роль в восстановлении экономики своей страны. Однако она также выразила озабоченность по поводу признания квалификаций, полученных за рубежом.

"Один из основных вопросов, который нужно решить — это признание профессиональных квалификаций, полученных украинцами в странах Европейского Союза. Важно, чтобы эти квалификации автоматически признавались в Украине, что значительно упростит процесс интеграции наших граждан по возвращении", — отметила Шульце.

В то время как некоторые страны ввели различные стимулы для поощрения возвращения беженцев, Германия остаётся верной своему обещанию поддерживать украинцев в их стремлении найти безопасное убежище до тех пор, пока они не посчитают возможным вернуться.

Напомним, что в последние годы Эстония стала одним из главных убежищ в Европе для людей, ищущих защиту и новые возможности. Согласно последним данным, опубликованным эстонским изданием Delfi, наибольшее количество заявителей на получение убежища в 2023 году — граждане Российской Федерации. Они опережают по численности даже беженцев из Украины и других стран.