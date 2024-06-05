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Эстония приняла больше беженцев с России, чем с Украины

Беженцы в Эстонии: почему число россиян превышает другие национальности

сегодня, 14:35
Автор:
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Черновалова Кристина
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В последние годы Эстония стала одним из главных убежищ в Европе для людей, ищущих защиту и новые возможности. Согласно последним данным, опубликованным эстонским изданием Delfi, наибольшее количество заявителей на получение убежища в 2023 году — граждане Российской Федерации. Они опережают по численности даже беженцев из Украины и других стран.

Эстония приняла больше беженцев с России, чем с Украины

Эстонские центры для беженцев приняли рекордное количество россиян

Центры помощи в Эстонии предоставляют не только убежище, но и широкий спектр социальных услуг. Так, в 2023 году они приютили около 200 претендентов на получение убежища: 45 из Украины, 23 из Афганистана, 11 из Грузии, 60 из России и 61 из других стран.

Для украинцев и других беженцев доступны различные виды государственной помощи. Семьи с детьми могут рассчитывать на детские пособия: 60 евро на первого и второго ребенка и 100 евро на третьего и каждого следующего. Помощь многодетным семьям еще более значительна — от 300 евро в месяц для семей с тремя детьми до 400 евро для семей с семью и более детьми. Также предоставляется одноразовое пособие на ребенка в размере 50 евро.

Беженцы, находящиеся в поиске работы, могут получать пособие по безработице в размере 292 евро в месяц до девяти месяцев. Эстония также компенсирует разницу между национальной и украинской пенсиями, что составляет примерно 275 евро. Для людей с инвалидностью предусмотрены специальные программы социальной поддержки.

Ранее “Комментарии” писали, что Чехия объявила о старте нового проекта, который направлен на поддержку украинских беженцев, решивших вернуться на родину. С июня по ноябрь этого года 400 украинцев смогут бесплатно отправиться домой — все расходы по оплате проезда возьмет на себя чешское правительство. Особое внимание уделено тем, кто по состоянию здоровья нуждается в сопровождении: для 30 пациентов будет организован транспорт скорой помощи.



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Источник: https://rus.delfi.ee/statja/120296713/v-estonskih-centrah-priema-bezhencev-bolshe-vsego-grazhdan-rossiyskoy-federacii?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR39C54TMcKDaMuHOdHusutmo5y9jIVNXIuoyZBr1juQ3EUAf8VFtEEpoXo_aem_AeAFmppChVwqlhfhDZ3ItRKXzOfDsFGDZ-mqEPiQqyYEylfl
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