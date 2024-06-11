Дуда подписал изменения к закону о беженцах: чего ждать украинцам в Польше

10 июня президент Польши Анджей Дуда подписал документ, вносящий изменения в закон о помощи беженцам из Украины, ищущих защиты от российской агрессии. Таким образом, украинским беженцам продлили срок пребывания в Польше, однако ввели некоторые ограничения.



Украинские беженцы в Польше. Фото из открытых источников

Согласно изменениям, украинские беженцы получили возможность находиться в Польше до 30 сентября 2025 года, получать социальные, семейные выплаты и уметь доступ к медицинским услугам.

Теперь программы "800+" и "Хороший старт", предусматривающие денежные выплаты на помощь в воспитании ребенка в размере 800 и 300 злотых, будут возможны только, если ребенок учится в польском учебном заведении. Ограничение также ввели на предоставление дополнительных бесплатных курсов для изучения польского языка для украинских учеников – до 36 месяцев.

Поправка в законе относительно украинских беженцев отменяет единовременную социальную помощь в размере 300 злотых.

Изменения закона предполагают, что поляки, принявшие украинских беженцев и получавшие от государства финансовую поддержку, должны подписать договоры с местными властями для продления выплат. В противном случае они будут отменены.

Напомним, что, согласно данным Евростата, в Польше находится около миллиона украинских беженцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии сделали решительное заявление по поводу украинских беженцев.

Также "Комментарии" писали, что в Чехии подсчитали, сколько средств страна заработала благодаря украинским беженцам. Если в первый год Чехия больше тратила на беженцев из Украины, то в этом году они приносят значительные средства в бюджет страны.