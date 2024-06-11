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Дуда подписал изменения к закону о беженцах: чего ждать украинцам в Польше

В новом законе о помощи украинским беженцам уменьшили выплаты, но продлили срок пребывания в Польше.

сегодня, 08:25
Автор:
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Slava Kot
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10 июня президент Польши Анджей Дуда подписал документ, вносящий изменения в закон о помощи беженцам из Украины, ищущих защиты от российской агрессии. Таким образом, украинским беженцам продлили срок пребывания в Польше, однако ввели некоторые ограничения.

Дуда подписал изменения к закону о беженцах: чего ждать украинцам в Польше

Украинские беженцы в Польше. Фото из открытых источников

Согласно изменениям, украинские беженцы получили возможность находиться в Польше до 30 сентября 2025 года, получать социальные, семейные выплаты и уметь доступ к медицинским услугам.

Теперь программы "800+" и "Хороший старт", предусматривающие денежные выплаты на помощь в воспитании ребенка в размере 800 и 300 злотых, будут возможны только, если ребенок учится в польском учебном заведении. Ограничение также ввели на предоставление дополнительных бесплатных курсов для изучения польского языка для украинских учеников – до 36 месяцев.

Поправка в законе относительно украинских беженцев отменяет единовременную социальную помощь в размере 300 злотых.

Изменения закона предполагают, что поляки, принявшие украинских беженцев и получавшие от государства финансовую поддержку, должны подписать договоры с местными властями для продления выплат. В противном случае они будут отменены.

Напомним, что, согласно данным Евростата, в Польше находится около миллиона украинских беженцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии сделали решительное заявление по поводу украинских беженцев.

Также "Комментарии" писали, что в Чехии подсчитали, сколько средств страна заработала благодаря украинским беженцам. Если в первый год Чехия больше тратила на беженцев из Украины, то в этом году они приносят значительные средства в бюджет страны.



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сегодня, 07:27

Эх, еслибы еврейский зеленый выблядок свалил из страны в феврале 2022, сколько бы жизней было сохранено, сколько бы было неразрушенных городов и сел, и ну 1000% народ сейчас жил бы не хуже, кроме зеленых выблядков, они бы столько не наворовали, как за время войны.


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