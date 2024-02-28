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Еще одна страна приняла важное решение в отношении беженцев из Украины

Министерство нацбезопасности Соединенных Штатов еще на два года продлило возможность пребывания украинских беженцев по гуманитарным паролям, сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова

сегодня, 13:25
Автор:
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Ткачик Олеся
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По словам Маркаровой, речь идет о программе Uniting for Ukraine. То есть, подчеркнула посол, прибывшие в Соединенные Штаты граждане Украины по этой программе и срок пребывания которых в стране завершался в этом году, получат новые гуманитарные пароли. Они будут действовать в течение двух последующих лет.

Еще одна страна приняла важное решение в отношении беженцев из Украины

Украинские беженцы

Как подчеркнула Оксана Маркарова, право восстановить свой статус гуманитарного пароля получили украинцы, прибывшие в Соединенные Штаты по программе Uniting for Ukraine (U4U). Также восстановить свой статус смогут и те украинцы, которым предоставили гуманитарный пароль в пунктах пропуска через госграницу США в период с 11 февраля по 25 апреля 2022 года, до введения этой программы.

Посол подчеркнула, что такое решение Соединенных Штатов очень важно для украинцев, которые из-за войны с Россией потеряли свои дома и были вынуждены уехать из страны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по подсчетам ООН до 80% украинских беженцев , покинувших Украину из-за российского полномасштабного вторжения, планируют вернуться домой, когда ситуация станет безопасной. Филиппо Гранди рассказал, что ООН проводит большие опросы по беженцам раз в 6 месяцев или год. В одном из последних опросов большинство украинских беженцев заявили о желании вернуться в Украину. Кроме того, он добавил, что половина беженцев не могут найти работу в своих странах пребывания, именно поэтому, за неимением средств, они, например, не могут себе позволить медицинские услуги.

Также "Комментарии" сообщали, что украинские беженцы, которые в начале полномасштабного вторжения России нашли убежище в Польше, начали массово покидать страну . Они стремятся найти лучшие условия жизни в других европейских странах.





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Источник: https://www.facebook.com/oksana.markarova/posts/pfbid0KUzYPETakC1JWwiLcvsWXb3LhgcPgqkSh4h1aKob5Xoax4K3Q3kUiEVwycihkTMrl
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