Чехия обновила правила для украинских школьников: что изменилось

С апреля этого года украинские дети, находящиеся в Чехии, смогут записываться в местные школы так же, как и дети из других стран. Это касается около 5 тысяч детей, которые нашли временное убежище из-за войны в Украине. Раньше для них были специальные классы, но теперь эту практику отменяют, стремясь к их полной интеграции.

Впрочем, несмотря на эти позитивные шаги, в некоторых городах Чехии могут возникнуть сложности с обеспечением мест в школах для всех желающих. К примеру, в Млада-Болеслав, где большинство основных школ уже заполнены, чиновники рассматривают возможность проведения жеребьевки среди кандидатов.

В школах Чехии ввели новые правила для украинских детей

"Теперь нет необходимости в специальных классах для украинских детей, поскольку многие уже адаптировались к новым условиям", — говорит Тереза Фойтова из министерства.

Чешские школы готовятся не только к обучению украинских детей, но и к их психологической поддержке, учитывая сложности, с которыми они столкнулись. Программы помощи включают изучение чешского языка и культуры, что помогает детям лучше интегрироваться в новую среду.

Напомним, что Чехия завершила прием заявок на продление статуса временной защиты для украинских беженцев 15 марта. Те, кто не успел зарегистрироваться в срок, потеряют свой статус после 31 марта 2024 года. Эта информация была опубликована на официальной странице чешского Министерства внутренних дел, посвященной украинким беженцам "Naši Ukrajinci".

Ранее “Комментарии” писали, что с 1 сентября 2024 года в Чехии начнут действовать обновленные правила поддержки украинских беженцев. Среди ключевых изменений – сокращение максимального срока бесплатного проживания в предоставляемом жилье с 150 до 90 дней. Нововведения затронут всех беженцев без исключения, в том числе уязвимые категории граждан, такие как многодетные семьи, пожилые люди старше 65 лет, беременные женщины и лица с инвалидностью.

